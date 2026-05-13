O Santa Bárara Rock Fest 2026 já começou a movimentar a cena musical da região de Piracicaba com a abertura das inscrições para bandas e artistas interessados em integrar a programação do festival. O cadastro é gratuito e pode ser feito até às 23h deste domingo (17), exclusivamente pelo site oficial do evento.

Considerado um dos principais festivais gratuitos de rock do interior paulista, o evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Além dos artistas selecionados pela curadoria, o festival já confirmou atrações nacionais como Di Ferrero, Fresno, Raimundos, CPM 22, Detonautas, Angra, Malta, Supercombo e Malvada.

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