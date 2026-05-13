O Santa Bárara Rock Fest 2026 já começou a movimentar a cena musical da região de Piracicaba com a abertura das inscrições para bandas e artistas interessados em integrar a programação do festival. O cadastro é gratuito e pode ser feito até às 23h deste domingo (17), exclusivamente pelo site oficial do evento.
Considerado um dos principais festivais gratuitos de rock do interior paulista, o evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Além dos artistas selecionados pela curadoria, o festival já confirmou atrações nacionais como Di Ferrero, Fresno, Raimundos, CPM 22, Detonautas, Angra, Malta, Supercombo e Malvada.
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Chance para bandas independentes ganharem visibilidade
A seleção é aberta para artistas e bandas de todo o Brasil, contemplando diferentes estilos dentro do rock. Projetos autorais, independentes e bandas cover podem participar, desde que, no caso dos covers, o repertório seja dedicado exclusivamente a um único artista ou grupo.
Para validar a inscrição, os candidatos precisam preencher o formulário on-line e anexar materiais obrigatórios como release, fotos, vídeo de apresentação, música de trabalho, clipping, repertório, setlist e rider técnico. Também será necessário informar os dados completos da banda e da Pessoa Jurídica responsável.
Segundo a organização, inscrições incompletas ou fora das especificações previstas no regulamento serão desclassificadas automaticamente.
Como será feita a escolha das atrações
Entre os critérios avaliados pela comissão responsável estão originalidade, interpretação, repertório, estilo musical, apelo popular, proporcionalidade regional e disponibilidade para apresentação e passagem de som.
O processo seletivo ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização).
Os artistas escolhidos serão comunicados por e-mail até o dia 10 de junho de 2026, recebendo informações sobre horários das apresentações, duração dos shows e ajuda de custo. As apresentações acontecerão em quatro dos cinco palcos do festival — Água, GIG, JAM e Cidade do Rock — todos equipados com estrutura técnica de som, iluminação, palco e camarim disponibilizada pela organização.
Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara, na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@rockfestsbo.com ou pelo telefone (19) 3464-9424.