A Festa das Nações de Piracicaba 2026 começa nesta quarta-feira (13), no Engenho Central, dando início a 5 dias de programação cultural, gastronômica e artística que prometem movimentar Piracicaba até domingo (17). O evento acontece das 19h à 0h na quarta, das 19h à 1h na quinta, das 19h às 2h na sexta, das 11h às 2h no sábado e das 11h às 18h no domingo. Os ingressos custam R$ 16 a inteira e R$ 8 a meia-entrada.
A abertura oficial na quarta-feira (13) acontece às 20h, com a entrada das Rainhas. Na sequência, às 21h, o público acompanha a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, grupo reconhecido por unir a música caipira a elementos contemporâneos. Às 22h, a Orquestra Educacional de Piracicaba encerra a primeira noite com repertório inspirado em diferentes países e estilos musicais.
Na quinta-feira (14), a programação mantém o clima musical com a abertura das Rainhas às 20h, seguida pela apresentação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, às 21h. Às 22h, a Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba leva ao palco um concerto que mistura música clássica e popular.
Já na sexta-feira (15), a festa ganha um clima mais descontraído e performático. Depois da abertura com as Rainhas, às 20h, o grupo Equeva Danse sobe ao palco às 21h. O encerramento da noite será com o Triozão, às 22h.
O sábado (16) será o dia mais intenso da programação. Entre os destaques está a apresentação da Banda Musical do Instituto Educando pelo Esporte, às 13h. Mais do que um show, o grupo leva ao palco o resultado do projeto “Aprendendo com Música”, iniciativa que utiliza a educação musical como ferramenta de inclusão social e transformação de vidas.
A programação também contará com apresentações da Banda Kuwala, Grupo Folclórico Cruz de Malta, Grupo de Dança Folclórica Alemãs Edelweiss e o tradicional Samba de Lenço de Piracicaba. O público ainda poderá acompanhar apresentações internacionais, como o Grupo de Dança Folclórica Suíça Tanzgruppe Helvetia e a Dança Tradicional Coreana. À noite, as Rainhas retornam ao palco às 20h, seguidas pela Cia Jazz Studio 415 e pelo grupo Água de Vintém, que encerra o sábado.
No domingo (17), último dia da festa, a programação começa ao meio-dia com a Banda Chuva de Pedra e segue com apresentações da Cia de Dança Crescer, Encantaria Amazônica, Núcleo Corpoesia e Companhia Emanuelle Teixeira. O encerramento oficial acontece às 17h, com presença das Rainhas.
NOVIDADES
Além da programação cultural, a edição de 2026 traz mudanças na experiência do visitante. Cada barraca terá seu próprio caixa, permitindo pagamentos diretos via cartão, pix ou dinheiro, sem a necessidade de caixas centrais.
Outra novidade será a estreia da Leuven Cervejaria como chope oficial da festa. O evento também contará com produtos da Coca-Cola no setor de bebidas não alcoólicas. O público ainda poderá visitar o espaço dedicado ao artesanato local no Armazém 10, com obras de artistas piracicabanos selecionados pela Secretaria Municipal de Turismo.