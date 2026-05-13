Com o fim de maio se aproximando, Piracicaba já entra no clima de um dos eventos mais aguardados do calendário universitário e científico da região. O EsalqShow 2026, promovido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ainda está com inscrições gratuitas abertas e promete transformar o campus Luiz de Queiroz em um grande espaço de experiências, inovação e conexão com o conhecimento nos dias 29 e 30 de maio.
Aberto para estudantes, famílias e visitantes em geral, o evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição e reforça a proposta da Universidade de São Paulo de aproximar a universidade da comunidade por meio de atividades acessíveis e educativas. As inscrições podem ser feitas antecipadamente no site oficial do evento, com cadastro rápido e gratuito.
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Experiências, ciência e interação no campus
Durante os dois dias de programação, o público poderá conhecer de perto projetos desenvolvidos dentro da universidade por meio de exposições científicas, experiências interativas, visitas guiadas e apresentações conduzidas por estudantes, pesquisadores e equipes técnicas.
Entre os destaques estão iniciativas como “Insetos na Esalq”, “Bio na Rua”, “Casa do Produtor Rural” e “Alimentos na Esalq”, que abordam temas ligados à sustentabilidade, inovação, meio ambiente e produção de alimentos de forma prática e dinâmica.
No dia 29 de maio, o foco será o atendimento de escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, além do público em geral. Já no dia 30, as atividades serão voltadas principalmente à população piracicabana e regional, com destaque para a Feira USP e as Profissões.
A programação acontece das 9h às 17h, com entrada totalmente gratuita.
Evento reforça conexão entre universidade e sociedade
Criado em 2017, o EsalqShow se consolidou como um espaço de troca de conhecimento, networking e divulgação científica. Ao longo das edições, o evento reuniu milhares de participantes, pesquisadores, profissionais do agro, empresas e representantes do setor público para debater inovação, sustentabilidade e os desafios do agronegócio brasileiro. A edição de 2022, dedicada à cadeia produtiva da cana-de-açúcar, reuniu mais de 3,6 mil visitantes credenciados e dezenas de projetos universitários e parceiros externos.
Além das atrações científicas e educativas, o EsalqShow 2026 também aposta na conexão com o futuro profissional dos jovens, oferecendo contato direto com cursos de graduação e áreas de atuação nas Ciências Agrárias, Ambientais, Biológicas e Sociais Aplicadas. Com a proximidade do evento, a expectativa é de grande movimentação no campus da Esalq no fim deste mês, consolidando Piracicaba como um importante polo de ciência, inovação e educação no interior paulista.