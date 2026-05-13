Com o fim de maio se aproximando, Piracicaba já entra no clima de um dos eventos mais aguardados do calendário universitário e científico da região. O EsalqShow 2026, promovido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ainda está com inscrições gratuitas abertas e promete transformar o campus Luiz de Queiroz em um grande espaço de experiências, inovação e conexão com o conhecimento nos dias 29 e 30 de maio.

Aberto para estudantes, famílias e visitantes em geral, o evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição e reforça a proposta da Universidade de São Paulo de aproximar a universidade da comunidade por meio de atividades acessíveis e educativas. As inscrições podem ser feitas antecipadamente no site oficial do evento, com cadastro rápido e gratuito.

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Experiências, ciência e interação no campus