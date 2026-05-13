13 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VAZAMENTO E VÁLVULA

Manutenção emergencial altera abastecimento de água em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sampi e Prefeitura de Piracicaba.
O trabalho foi intenso para reestabelecer a normalidade.
O trabalho foi intenso para reestabelecer a normalidade.

   Uma manutenção emergencial realizada nesta quarta-feira (13) afetou o abastecimento de água em diversos bairros de Piracicaba. Segundo a prefeitura, cerca de 40% da cidade ficou sujeita a oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento ao longo do dia.

LEIA MAIS

 Equipes trabalharam no reparo para normalizar a situação na Eta Capim Fino II o mais rápido possível, com previsão de retomada gradual.

Entre os bairros afetados estão Cidade Jardim, Jardim Elite, Piracicamirim, Vila Rezende, centro, Santa Terezinha, Nova Piracicaba, Água Branca, São Dimas e outras regiões.

Os moradores foram orientados a utilizar a água de forma consciente até a completa normalização do sistema.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários