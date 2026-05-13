Uma manutenção emergencial realizada nesta quarta-feira (13) afetou o abastecimento de água em diversos bairros de Piracicaba. Segundo a prefeitura, cerca de 40% da cidade ficou sujeita a oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento ao longo do dia.
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Equipes trabalharam no reparo para normalizar a situação na Eta Capim Fino II o mais rápido possível, com previsão de retomada gradual.
Entre os bairros afetados estão Cidade Jardim, Jardim Elite, Piracicamirim, Vila Rezende, centro, Santa Terezinha, Nova Piracicaba, Água Branca, São Dimas e outras regiões.
Os moradores foram orientados a utilizar a água de forma consciente até a completa normalização do sistema.