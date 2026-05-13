O telefone toca, a pessoa atende e, do outro lado da linha, apenas silêncio antes da ligação cair. As chamadas mudas, conhecidas como robocalls, se tornaram cada vez mais frequentes no Brasil e já estão entre as principais reclamações relacionadas ao telemarketing abusivo.

A prática ocorre por meio de sistemas automáticos capazes de realizar milhares de chamadas simultaneamente. O modelo é usado principalmente por empresas de telemarketing para acelerar contatos e reduzir o tempo ocioso de atendentes em centrais de atendimento.

Segundo especialistas da área de telecomunicações, o sistema dispara várias ligações ao mesmo tempo e conecta apenas algumas delas a operadores disponíveis. Quando não há atendente livre, a chamada é encerrada automaticamente, gerando o silêncio que tantos consumidores conhecem.