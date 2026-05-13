O telefone toca, a pessoa atende e, do outro lado da linha, apenas silêncio antes da ligação cair. As chamadas mudas, conhecidas como robocalls, se tornaram cada vez mais frequentes no Brasil e já estão entre as principais reclamações relacionadas ao telemarketing abusivo.
A prática ocorre por meio de sistemas automáticos capazes de realizar milhares de chamadas simultaneamente. O modelo é usado principalmente por empresas de telemarketing para acelerar contatos e reduzir o tempo ocioso de atendentes em centrais de atendimento.
Segundo especialistas da área de telecomunicações, o sistema dispara várias ligações ao mesmo tempo e conecta apenas algumas delas a operadores disponíveis. Quando não há atendente livre, a chamada é encerrada automaticamente, gerando o silêncio que tantos consumidores conhecem.
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O que está por trás das ligações mudas
Além de agilizar operações de call center, as robocalls também servem para identificar números ativos. Empresas usam os disparos automáticos para descobrir quais telefones ainda estão em funcionamento e quais consumidores costumam atender chamadas desconhecidas.
A Anatel afirma que disparos automáticos não são necessariamente ilegais, já que a tecnologia também pode ser utilizada em serviços legítimos, como alertas de emergência. O problema surge quando o volume de ligações supera a capacidade real de atendimento humano das empresas.
A agência reguladora endureceu as regras contra esse tipo de prática e passou a considerar abusivas as ligações encerradas antes de seis segundos. Antes, o limite considerado irregular era de apenas três segundos. O órgão também alerta que o excesso de chamadas automatizadas provoca impacto nas redes de telecomunicações, chegando a representar grande parte do tráfego em algumas operadoras brasileiras.
Como reduzir chamadas indesejadas no celular
Para tentar diminuir o problema, a Anatel recomenda o cadastro na plataforma “Não Me Perturbe”, serviço gratuito que permite bloquear contatos de empresas de telecomunicações e instituições financeiras. O bloqueio pode levar até 30 dias para começar a funcionar após a solicitação. Outra ferramenta indicada é o sistema “Qual Empresa Me Ligou”, que permite identificar a empresa responsável por determinada chamada.
Mesmo assim, especialistas apontam que muitas empresas conseguem contornar os bloqueios utilizando chamadas feitas via internet a partir do exterior ou mascarando números telefônicos com técnicas conhecidas como spoofing.