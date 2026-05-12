A programação de maio do projeto “CINEsalq em Cena” começa nesta quarta-feira (13), em Piracicaba, com a exibição gratuita do filme “Malês”. A sessão acontece às 19h, no Anfiteatro do Prédio da Administração do CENA, no campus Luiz de Queiroz (Av. Centenário, 303 - São Dimas), reunindo público para uma noite de cinema marcada por história, resistência e reflexão social.

Inspirado em fatos reais, o longa brasileiro acompanha a trajetória de dois jovens muçulmanos africanos separados após serem escravizados e trazidos à força para o Brasil. Em meio à tentativa de sobreviver e se reencontrar, os personagens acabam envolvidos na Revolta dos Malês, considerada a maior insurreição de negros escravizados da história do país, ocorrida em Salvador, em 1835.

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