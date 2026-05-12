A programação de maio do projeto “CINEsalq em Cena” começa nesta quarta-feira (13), em Piracicaba, com a exibição gratuita do filme “Malês”. A sessão acontece às 19h, no Anfiteatro do Prédio da Administração do CENA, no campus Luiz de Queiroz (Av. Centenário, 303 - São Dimas), reunindo público para uma noite de cinema marcada por história, resistência e reflexão social.
Inspirado em fatos reais, o longa brasileiro acompanha a trajetória de dois jovens muçulmanos africanos separados após serem escravizados e trazidos à força para o Brasil. Em meio à tentativa de sobreviver e se reencontrar, os personagens acabam envolvidos na Revolta dos Malês, considerada a maior insurreição de negros escravizados da história do país, ocorrida em Salvador, em 1835.
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Com 114 minutos de duração e classificação indicativa de 16 anos, “Malês” retrata a organização da revolta liderada por africanos muçulmanos na Bahia, destacando coragem, união e luta pela liberdade. O filme também evidencia a participação de diferentes grupos africanos no movimento, reforçando o papel coletivo da resistência contra a escravidão.
A produção traz ainda Antonio Pitanga no papel de Pacífico Licutan, uma das lideranças do levante. A narrativa mistura drama, contexto histórico e emoção para aproximar o público de um dos episódios mais marcantes da história brasileira.
Mostra segue com clássico do cinema cubano
A programação do “CINEsalq em Cena” continua na próxima quarta-feira (20) com a exibição de “De Certa Maneira”, clássico cubano dirigido por Sara Gómez. O filme será apresentado às 19h no Anfiteatro Salim Simão, no Pavilhão de Horticultura da Esalq (Av. Pádua Dias, 11 - São Dimas).
A obra acompanha o relacionamento entre Mario, um operário de fábrica, e Yolanda, uma professora, revelando conflitos morais e diferenças sociais em meio à Cuba pós-revolução. Considerado um marco do cinema latino-americano, o longa também é reconhecido por sua abordagem feminista e crítica social.
As sessões integram a Mostra Sesc de Cinema 2026 – Departamento Nacional e fazem parte da parceria entre Esalq/USP e CENA/USP para ampliar o acesso à cultura e incentivar debates sociais dentro do ambiente universitário.