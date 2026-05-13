Mesmo sem risco de uma nova pandemia, o hantavírus voltou ao radar internacional após um surto registrado em um navio de cruzeiro que saiu da Argentina em direção à África. O episódio mobilizou autoridades sanitárias de vários países e reacendeu o alerta sobre uma doença pouco conhecida, mas extremamente letal. No Brasil, embora a cepa envolvida no cruzeiro não circule oficialmente, a hantavirose continua sendo uma ameaça silenciosa em regiões rurais.
Dados do Ministério da Saúde mostram que o país contabilizou 7 casos da doença em 2026 até o fim de abril, com 1 morte confirmada. Desde 1993, foram mais de 2,4 mil casos e quase mil mortes, o que coloca a taxa média de letalidade brasileira em cerca de 46,5% — uma das mais altas entre doenças infecciosas monitoradas no país.
A enfermidade permanece endêmica principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com maior incidência em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. A maior parte das infecções acontece em áreas rurais e está ligada ao contato indireto com roedores silvestres.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: mulher é arremessada após atropelamento em rodovia
- Hantavírus: Entenda surto raro que matou 7 pessoas em cruzeiro
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O vírus que preocupa especialistas
Ao contrário do que muita gente imagina, o hantavírus não é transmitido por ratos urbanos comuns. Os principais reservatórios são roedores silvestres encontrados em plantações, galpões, celeiros e áreas de mata. A contaminação ocorre quando partículas presentes na urina, saliva ou fezes desses animais são inaladas em ambientes fechados e mal ventilados.
Especialistas em infectologia apontam que atividades agrícolas, desmatamento e expansão humana sobre áreas naturais aumentam o risco de exposição ao vírus. A doença costuma atingir principalmente homens entre 20 e 39 anos, faixa predominante entre trabalhadores rurais.
Os sintomas iniciais podem parecer inofensivos e até serem confundidos com gripe, dengue ou covid-19. Febre, dores no corpo, fadiga e dor de cabeça aparecem nos primeiros dias, mas a situação pode piorar rapidamente. Em casos graves, o paciente desenvolve a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, quadro que provoca insuficiência respiratória aguda e pode evoluir em poucas horas.
Essa rápida progressão ajuda a explicar a alta mortalidade da doença. Como muitos casos acontecem em regiões afastadas dos grandes centros, o acesso tardio ao atendimento médico acaba reduzindo as chances de sobrevivência.
Por que o caso do cruzeiro chamou atenção
O surto registrado no navio ganhou repercussão porque envolveu a cepa Andes, encontrada principalmente na Argentina e no Chile. Diferentemente da maioria dos hantavírus, essa variante possui capacidade limitada de transmissão entre pessoas em situações muito específicas de contato próximo e prolongado.
Mesmo assim, infectologistas reforçam que o comportamento do vírus é muito diferente do coronavírus responsável pela covid-19. A transmissão interpessoal é considerada rara e sem potencial pandêmico relevante. Outro fator que contribui para limitar a disseminação em larga escala é justamente a gravidade da doença. Como os pacientes costumam apresentar sintomas severos rapidamente, muitos acabam hospitalizados e isolados antes de transmitir o vírus adiante.
Atualmente, não existe antiviral específico para hantavirose. O tratamento é baseado em suporte clínico intensivo, com monitoramento respiratório e cardiovascular, frequentemente em UTIs.
Enquanto isso, a ciência brasileira tenta reduzir o impacto da doença por meio do diagnóstico precoce. Em 2025, pesquisadores da Fiocruz e da UFRJ desenvolveram um teste rápido capaz de detectar anticorpos contra o hantavírus em até 20 minutos usando apenas uma gota de sangue. O exame apresentou alta precisão nos estudos e já recebeu aprovação da Anvisa.
A expectativa é que a novidade facilite a identificação da doença em áreas remotas, onde a demora nos exames laboratoriais ainda representa um dos maiores desafios no combate à hantavirose. Até o momento, porém, ainda não há informação oficial sobre quais unidades de saúde ou regiões do país já estão aplicando o teste rápido desenvolvido para o diagnóstico da doença.
Como prevenção, autoridades sanitárias recomendam evitar contato com roedores silvestres, armazenar alimentos corretamente, eliminar entulhos e umedecer locais fechados antes da limpeza para impedir que partículas contaminadas se espalhem pelo ar.