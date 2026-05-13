Mesmo sem risco de uma nova pandemia, o hantavírus voltou ao radar internacional após um surto registrado em um navio de cruzeiro que saiu da Argentina em direção à África. O episódio mobilizou autoridades sanitárias de vários países e reacendeu o alerta sobre uma doença pouco conhecida, mas extremamente letal. No Brasil, embora a cepa envolvida no cruzeiro não circule oficialmente, a hantavirose continua sendo uma ameaça silenciosa em regiões rurais.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o país contabilizou 7 casos da doença em 2026 até o fim de abril, com 1 morte confirmada. Desde 1993, foram mais de 2,4 mil casos e quase mil mortes, o que coloca a taxa média de letalidade brasileira em cerca de 46,5% — uma das mais altas entre doenças infecciosas monitoradas no país.

A enfermidade permanece endêmica principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com maior incidência em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. A maior parte das infecções acontece em áreas rurais e está ligada ao contato indireto com roedores silvestres.