O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após ser pisoteado por um touro durante uma montaria no Votu International Rodeo 2026, realizado em Votuporanga, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na noite de domingo (10), último dia do evento, e foi registrado pela transmissão oficial do rodeio na internet.
Após cair na arena durante a disputa por equipes, Rafael acabou sendo atingido no peito pelo animal. Equipes de resgate entraram rapidamente no local, controlaram o touro e prestaram os primeiros socorros ainda dentro da arena. O competidor foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.
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A organização do Votu International Rodeo divulgou uma nota lamentando a morte do atleta e informou que continuou oferecendo assistência aos familiares e amigos. Segundo o comunicado, Rafael recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento antes de ser transferido para a unidade hospitalar.
O rodeio havia começado na quinta-feira (7) e terminou justamente no domingo, data do acidente. O encerramento contou com show do cantor Leonardo após as competições. O evento reuniu competidores do Brasil, Estados Unidos, México e Austrália, além de representantes de 19 companhias de rodeio.
O corpo de Rafael Silvio Oliveira será enterrado nesta terça-feira (12), às 10h, no Cemitério Municipal de Pedra Preta, em Mato Grosso. A morte do peão gerou grande repercussão entre competidores e fãs do rodeio nas redes sociais.