O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após ser pisoteado por um touro durante uma montaria no Votu International Rodeo 2026, realizado em Votuporanga, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na noite de domingo (10), último dia do evento, e foi registrado pela transmissão oficial do rodeio na internet.

Após cair na arena durante a disputa por equipes, Rafael acabou sendo atingido no peito pelo animal. Equipes de resgate entraram rapidamente no local, controlaram o touro e prestaram os primeiros socorros ainda dentro da arena. O competidor foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

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