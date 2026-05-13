Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada na noite desta terça-feira (12) na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O acidente aconteceu na altura do km 142 da via, no sentido capital, e mobilizou equipes de resgate e atendimento de emergência.
De acordo com informações apuradas no local, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um Honda HR-V que trafegava pela rodovia. O motorista não conseguiu evitar a colisão e a mulher acabou sendo lançada para a lateral da estrada devido à força do impacto.
Dinâmica do acidente provoca novas colisões
Após o atropelamento, o veículo perdeu o controle e rodou na pista, provocando uma sequência de colisões envolvendo outros automóveis que vinham logo atrás. Uma Volkswagen Saveiro e um Citroën Basalt acabaram batendo no HR-V momentos depois do primeiro impacto.
Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos registrados nos veículos, os motoristas envolvidos não sofreram ferimentos, segundo relatos obtidos no local. O trânsito ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.
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Vítima foi socorrida em estado grave
Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda na rodovia antes de encaminhar a mulher, em estado grave, para a Santa Casa de Limeira. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
Especialistas em segurança viária alertam que travessias irregulares em rodovias de alta velocidade aumentam significativamente o risco de acidentes graves, principalmente durante o período noturno, quando a visibilidade dos motoristas é reduzida.
As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas pelas autoridades competentes.