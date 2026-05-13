Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada na noite desta terça-feira (12) na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O acidente aconteceu na altura do km 142 da via, no sentido capital, e mobilizou equipes de resgate e atendimento de emergência.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um Honda HR-V que trafegava pela rodovia. O motorista não conseguiu evitar a colisão e a mulher acabou sendo lançada para a lateral da estrada devido à força do impacto.

Dinâmica do acidente provoca novas colisões

Após o atropelamento, o veículo perdeu o controle e rodou na pista, provocando uma sequência de colisões envolvendo outros automóveis que vinham logo atrás. Uma Volkswagen Saveiro e um Citroën Basalt acabaram batendo no HR-V momentos depois do primeiro impacto.