A Patrulha Maria da Penha entrou em ação nesta segunda-feira (11), depois que uma mulher deu entrada na UPA com um *corte suspeito no pescoço*. Ela chegou acompanhada do namorado, que não desgrudava e não deixava ela falar. O médico desconfiou e chamou a Guarda.
A viatura 57, com a GCF Sheila, GC Fabrício e GC W. Oliveira, chegou rapidamente na UPA, separou o casal e a verdade veio à tona, daquelas de arrepiar.
A vítima contou que na noite de domingo (10), foi com o namorado, com quem vive há um ano, até a conveniência de um posto. Beberam juntos. Depois disso, apagou. Quando acordou, estava sozinha numa lanchonete, sem celular, sem bolsa, sem memória. Uma mulher desconhecida ajudou e levou até a casa do namorado, no Jardim Planalto.
Chegando lá, a mãe do namorado a barrou na porta e o homem cara a recebeu com um soco. Empurrou, apertou os braços da jovem com força e partiu para cima com um facão, acertando seus glúteos. Não satisfeito, o indivíduo encostou a mesma lâmina no pescoço da mulher e cortou.
Quando viu o sangue escorrendo, o agressor gelou. Pegou uma camiseta, enrolou no pescoço dela para estancar e começou com o teatro: "Não posso ser preso de novo. Fala que foi linha de cero", disse E levou ela pra UPA, bancando o namorado preocupado.
Só que o plano furou. Questionado pela Guarda Civil, o homem se enrolou todo. Contou uma versão que não convenceu.
Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante, por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, artigo 129 do CP. O agressor ficou à disposição da Justiça.
A mulher foi atendida e está sob proteção.