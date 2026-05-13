A principal estação de tratamento de água de Piracicaba passou por uma intervenção estratégica nesta semana. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realizou a instalação de uma nova válvula de grande porte, com 1.000 milímetros de diâmetro, além da substituição de conexões na ETA Capim Fino — responsável por abastecer cerca de 80% da cidade.
A modernização faz parte de um pacote de melhorias que busca aumentar a eficiência da distribuição de água e reduzir falhas no sistema. A estação atende aproximadamente 340 mil moradores e é considerada o principal ponto de captação e tratamento do município.
Bairros afetados e normalização
Durante a execução dos serviços, diversos bairros registraram instabilidade no fornecimento de água. Entre as regiões impactadas estão: Jardim Elite, Nova Piracicaba, Vila Industrial, Piracicamirim, Santa Teresinha, Vila Rezende, Areão, Algodoal, Bosques do Lenheiro, Mário Dedini, Vila Fátima, Nova América, Primavera e Vila Monteiro.
Segundo o Semae, o abastecimento será retomado de forma gradual após a conclusão dos trabalhos, com previsão de normalização total ao longo da madrugada seguinte.
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Investimento amplia capacidade
A intervenção integra um plano maior de modernização da ETA Capim Fino. Com investimento de R$ 15,7 milhões, a obra inclui melhorias estruturais e atualização dos sistemas hidráulicos e elétricos, além da ampliação do pré-tratamento da água.
Com as mudanças, a capacidade de produção da estação deve saltar de 1.500 para até 2.000 litros por segundo, aumentando a segurança hídrica e acompanhando o crescimento urbano de Piracicaba.
Sistema mais moderno
Além da nova válvula instalada, o projeto prevê otimização de todo o processo operacional da unidade, tornando o abastecimento mais estável e eficiente. A expectativa é reduzir perdas, melhorar a pressão da rede e minimizar interrupções no fornecimento.
A administração municipal destaca que as melhorias visam garantir mais qualidade de vida à população e preparar a cidade para a demanda futura por água tratada.