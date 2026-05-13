A principal estação de tratamento de água de Piracicaba passou por uma intervenção estratégica nesta semana. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realizou a instalação de uma nova válvula de grande porte, com 1.000 milímetros de diâmetro, além da substituição de conexões na ETA Capim Fino — responsável por abastecer cerca de 80% da cidade.

A modernização faz parte de um pacote de melhorias que busca aumentar a eficiência da distribuição de água e reduzir falhas no sistema. A estação atende aproximadamente 340 mil moradores e é considerada o principal ponto de captação e tratamento do município.

Bairros afetados e normalização

Durante a execução dos serviços, diversos bairros registraram instabilidade no fornecimento de água. Entre as regiões impactadas estão: Jardim Elite, Nova Piracicaba, Vila Industrial, Piracicamirim, Santa Teresinha, Vila Rezende, Areão, Algodoal, Bosques do Lenheiro, Mário Dedini, Vila Fátima, Nova América, Primavera e Vila Monteiro.