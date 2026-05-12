Segundo as investigações, o crime aconteceu na noite de 19 de abril, no Jardim Belverde, após uma confusão em um estabelecimento comercial. Depois do desentendimento, os envolvidos teriam deixado o local, mas retornaram minutos depois em uma motocicleta dispostos a matar.

Uma tentativa de homicídio que quase terminou em morte virou alvo de uma grande operação da Polícia Civil em Piracicaba. O principal suspeito, conhecido pelo apelido de “Batata”, foi preso durante a operação “Disparo Falho”, realizada pela UPJA nesta segunda-feira (11), no bairro Jardim Monte Líbano II.

De acordo com a Polícia Civil, um dos criminosos sacou uma arma e apontou para a vítima, tentando executar o homem a tiros. O assassinato só não aconteceu porque a arma falhou no momento dos disparos. Revoltados, os envolvidos partiram então para a agressão física, iniciando uma violenta luta corporal que deixou a vítima ferida.

As investigações revelaram ainda que a motocicleta usada na ação criminosa havia sido furtada de um terceiro pouco antes do ataque. Durante o atendimento da ocorrência, policiais conseguiram prender um dos suspeitos em flagrante e apreender munições de calibre 9 milímetros.

A vítima reconheceu formalmente o segundo envolvido, já conhecido na região.