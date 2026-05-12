As quedas de temperatura acendem um alerta importante para tutores de cães e gatos. Durante períodos mais frios, os pets ficam mais vulneráveis a problemas respiratórios, dores articulares e desconfortos causados pelo clima seco e gelado, especialmente filhotes, idosos e animais com doenças crônicas.

Tremores frequentes, apatia, dificuldade para caminhar, falta de apetite e busca constante por locais quentes estão entre os sinais mais comuns de que o animal está sofrendo com o frio. Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para hipotermia ou infecções respiratórias.

Para evitar complicações, especialistas recomendam uma combinação de cuidados que envolve aquecimento adequado, alimentação equilibrada, hidratação e acompanhamento veterinário.