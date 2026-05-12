As quedas de temperatura acendem um alerta importante para tutores de cães e gatos. Durante períodos mais frios, os pets ficam mais vulneráveis a problemas respiratórios, dores articulares e desconfortos causados pelo clima seco e gelado, especialmente filhotes, idosos e animais com doenças crônicas.
Tremores frequentes, apatia, dificuldade para caminhar, falta de apetite e busca constante por locais quentes estão entre os sinais mais comuns de que o animal está sofrendo com o frio. Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para hipotermia ou infecções respiratórias.
Para evitar complicações, especialistas recomendam uma combinação de cuidados que envolve aquecimento adequado, alimentação equilibrada, hidratação e acompanhamento veterinário.
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Ambiente aquecido ajuda a proteger os pets
Um dos principais cuidados durante o frio é manter cães e gatos em locais protegidos de vento, umidade e piso gelado. Caminhas precisam ficar afastadas do chão frio e podem ser reforçadas com mantas, cobertores e tecidos mais quentes.
Cães de pelo curto e gatos mais sensíveis às baixas temperaturas costumam se beneficiar do uso de roupinhas térmicas. Já animais que vivem em quintais precisam de abrigos fechados, secos e protegidos da chuva e do vento.
Também é importante observar mudanças de comportamento. Pets que ficam encolhidos, procuram lugares quentes ou apresentam menos disposição podem estar sofrendo com o frio.
Nos gatos, é comum a busca por caixas de papelão, mantas e locais altos. Já os cães tendem a reduzir a atividade física e demonstrar maior sensibilidade ao toque em dias frios.
Alimentação, hidratação e atenção à saúde fazem diferença
As temperaturas baixas aumentam o gasto de energia do organismo para manter o corpo aquecido. Por isso, a alimentação deve continuar equilibrada, com nutrientes que ajudem na imunidade e na manutenção da saúde muscular e articular.
Em pets idosos, dores causadas por artrose, displasia e outros problemas ortopédicos podem se intensificar no frio. Suplementos articulares e terapias complementares, como fisioterapia e acupuntura, podem auxiliar no controle do desconforto.
A hidratação também merece atenção. Muitos animais passam a beber menos água em dias frios, aumentando o risco de problemas urinários, principalmente nos gatos machos.
Mesmo durante períodos de frio, os exercícios não devem ser totalmente interrompidos. Passeios em horários mais quentes e brincadeiras dentro de casa ajudam a evitar rigidez muscular e sedentarismo.
Os banhos precisam ser mais cuidadosos nesta época. O ideal é utilizar água morna, secar completamente o animal com toalha e secador e evitar horários de baixa temperatura.
Filhotes exigem monitoramento constante, já que possuem maior dificuldade para regular a temperatura corporal. Já pets com doenças respiratórias ou articulares precisam de acompanhamento veterinário mais frequente.
A recomendação é procurar atendimento profissional imediatamente caso o animal apresente tremores persistentes, dificuldade respiratória, extrema apatia, articulações inchadas ou dificuldade para se locomover.