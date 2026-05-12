A primeira onda de frio do ano já começou a derrubar as temperaturas em diversas regiões do país e trouxe junto um aumento na preocupação com a saúde. Com o clima mais seco e a tendência de ambientes fechados, cresce também a circulação de vírus respiratórios e o risco de complicações típicas desta época.

Especialistas alertam que as mudanças bruscas de temperatura podem afetar diretamente o sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável. Além disso, o frio intenso pode agravar problemas respiratórios, cardiovasculares e até causar desconfortos na pele.

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