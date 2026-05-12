A primeira onda de frio do ano já começou a derrubar as temperaturas em diversas regiões do país e trouxe junto um aumento na preocupação com a saúde. Com o clima mais seco e a tendência de ambientes fechados, cresce também a circulação de vírus respiratórios e o risco de complicações típicas desta época.
Especialistas alertam que as mudanças bruscas de temperatura podem afetar diretamente o sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável. Além disso, o frio intenso pode agravar problemas respiratórios, cardiovasculares e até causar desconfortos na pele.
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Confira os 7 cuidados essenciais durante a onda de frio
Mantenha o corpo aquecido
O uso de roupas em camadas, conhecido como “efeito cebola”, ajuda a adaptar o corpo às mudanças de temperatura ao longo do dia sem provocar superaquecimento.
Beba água regularmente
Mesmo sem sensação de sede, a hidratação continua sendo fundamental para evitar o ressecamento das vias respiratórias causado pelo ar seco.
Reforce a alimentação
Sopas, caldos e alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola e limão, ajudam a fortalecer a imunidade durante os dias frios.
Ventile os ambientes
Deixar portas e janelas abertas por alguns minutos diariamente reduz a concentração de vírus e bactérias em locais fechados.
Mantenha a vacinação em dia
A vacina contra a gripe é uma das principais formas de evitar complicações respiratórias, especialmente em grupos de risco.
Proteja a pele do ressecamento
Hidratantes corporais e protetores labiais ajudam a evitar rachaduras, coceiras e desconfortos provocados pelo frio e pelo ar seco.
Pratique atividade física moderada
Exercícios ajudam a fortalecer o organismo e melhorar a circulação sanguínea, mesmo quando realizados em ambientes internos.
Mesmo com os cuidados diários, alguns sintomas merecem atenção imediata. Febre persistente, dificuldade para respirar, dores no peito e confusão mental podem indicar complicações mais graves e devem ser avaliados por um profissional de saúde.