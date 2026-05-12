12 de maio de 2026
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SAÚDE EM RISCO

Veja 7 cuidados essenciais durante a primeira onda de frio

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Especialistas alertam que o ar seco e ambientes fechados favorecem a circulação de vírus durante os dias frios.
Especialistas alertam que o ar seco e ambientes fechados favorecem a circulação de vírus durante os dias frios.

A primeira onda de frio do ano já começou a derrubar as temperaturas em diversas regiões do país e trouxe junto um aumento na preocupação com a saúde. Com o clima mais seco e a tendência de ambientes fechados, cresce também a circulação de vírus respiratórios e o risco de complicações típicas desta época.

Especialistas alertam que as mudanças bruscas de temperatura podem afetar diretamente o sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável. Além disso, o frio intenso pode agravar problemas respiratórios, cardiovasculares e até causar desconfortos na pele.

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Confira os 7 cuidados essenciais durante a onda de frio

Mantenha o corpo aquecido

O uso de roupas em camadas, conhecido como “efeito cebola”, ajuda a adaptar o corpo às mudanças de temperatura ao longo do dia sem provocar superaquecimento.

Beba água regularmente

Mesmo sem sensação de sede, a hidratação continua sendo fundamental para evitar o ressecamento das vias respiratórias causado pelo ar seco.

Reforce a alimentação

Sopas, caldos e alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola e limão, ajudam a fortalecer a imunidade durante os dias frios.

Ventile os ambientes

Deixar portas e janelas abertas por alguns minutos diariamente reduz a concentração de vírus e bactérias em locais fechados.

Mantenha a vacinação em dia

A vacina contra a gripe é uma das principais formas de evitar complicações respiratórias, especialmente em grupos de risco.

Proteja a pele do ressecamento

Hidratantes corporais e protetores labiais ajudam a evitar rachaduras, coceiras e desconfortos provocados pelo frio e pelo ar seco.

Pratique atividade física moderada

Exercícios ajudam a fortalecer o organismo e melhorar a circulação sanguínea, mesmo quando realizados em ambientes internos.

Mesmo com os cuidados diários, alguns sintomas merecem atenção imediata. Febre persistente, dificuldade para respirar, dores no peito e confusão mental podem indicar complicações mais graves e devem ser avaliados por um profissional de saúde.

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