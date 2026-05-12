Piracicaba amanheceu gelada nesta terça-feira. Os termômetros marcaram 7°C, a menor temperatura registrada na cidade em 2026 até agora.

O pior do frio pegou mesmo foi na zona rural. Em Pau d’Alinho e Anhumas, morador abriu a porta de casa e deu de cara com o mato branco: a geada cobriu a vegetação com finos cristais de gelo. Parecia que tinha nevado na roça.

O vento e a umidade ainda pioraram tudo. A sensação térmica ficou lá embaixo em alguns bairros, e sair da cama virou missão impossível. O agasalho pesado e o cobertor viraram itens de primeira necessidade.