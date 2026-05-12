A prefeita da cidade de Arcadia, na Califórnia, deixou o cargo após admitir à Justiça dos Estados Unidos que atuou em favor do governo chinês. O caso veio à tona nesta segunda-feira (11) e rapidamente ganhou repercussão nacional por envolver acusações de propaganda política e influência estrangeira.

Eileen Wang, de 58 anos, renunciou tanto à prefeitura quanto ao conselho municipal horas depois de a denúncia federal ser divulgada. Segundo autoridades norte-americanas, ela aceitou firmar um acordo judicial no qual concorda em se declarar culpada por atuar como agente de um governo estrangeiro sem registro oficial.

Arcadia fica na região metropolitana de Los Angeles e possui cerca de 53 mil habitantes, com forte presença da comunidade sino-americana. Wang havia assumido o cargo de prefeita em fevereiro deste ano, dentro do sistema rotativo adotado pela cidade.