O Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento da investigação sobre a morte do cão Orelha após concluir que não há provas de agressão praticada por adolescentes na Praia Brava, em Itajaí. A decisão foi baseada em um extenso material pericial que reuniu quase 170 páginas de análises técnicas, vídeos, imagens e documentos produzidos ao longo da apuração.

Segundo o MPSC, o conjunto de provas aponta que o cachorro morreu em decorrência do agravamento de doenças e condições clínicas preexistentes. A investigação revisou cerca de dois mil arquivos para reconstruir a cronologia dos fatos e verificar inconsistências na linha do tempo apresentada inicialmente pela Polícia Civil.

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Linha do tempo mudou rumo da investigação