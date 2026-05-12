A 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba começa nesta quarta-feira (13) e segue até domingo (17) no Engenho Central. Com o tema “Ano das Luzes”, o evento contará com gastronomia típica, apresentações culturais, ações beneficentes e atrações voltadas ao público de diferentes idades.

Nesta terça-feira (12), véspera da abertura da festa, o clima já era de expectativa entre moradores e visitantes para o início de um dos eventos mais tradicionais de Piracicaba.

A programação da edição de 2026 reunirá representantes de diferentes países por meio de pratos típicos, danças e apresentações culturais. A festa também terá shows realizados em parceria com rádios locais.