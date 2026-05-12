A 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba começa nesta quarta-feira (13) e segue até domingo (17) no Engenho Central. Com o tema “Ano das Luzes”, o evento contará com gastronomia típica, apresentações culturais, ações beneficentes e atrações voltadas ao público de diferentes idades.
Nesta terça-feira (12), véspera da abertura da festa, o clima já era de expectativa entre moradores e visitantes para o início de um dos eventos mais tradicionais de Piracicaba.
A programação da edição de 2026 reunirá representantes de diferentes países por meio de pratos típicos, danças e apresentações culturais. A festa também terá shows realizados em parceria com rádios locais.
Entre as atrações anunciadas estão roda-gigante, planetário, túnel estelar imersivo e um espaço dedicado aos pets. Segundo a organização, a estrutura foi preparada para receber o público durante os cinco dias de evento.
A renda arrecadada durante a Festa das Nações será destinada a 21 entidades beneficentes de Piracicaba, que participam do evento com espaços gastronômicos e ações de arrecadação.
A festa será realizada no Engenho Central, localizado na Avenida Doutor Maurice Allain, 9-1. Os horários de funcionamento variam ao longo da programação: na quarta-feira (13), das 19h à meia-noite; quinta-feira (14), das 19h à 1h; sexta-feira (15), das 19h às 2h; sábado (16), das 11h às 2h; e domingo (17), das 11h às 18h.
Os ingressos para a Festa das Nações estão disponíveis no site oficial da FENAPI.