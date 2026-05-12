O café preto, presente na rotina de milhões de pessoas, vem sendo cada vez mais associado a benefícios que vão além da disposição no dia a dia. Pesquisas recentes indicam que a bebida pode contribuir para acelerar o metabolismo e favorecer a redução da gordura abdominal, principalmente quando consumida sem açúcar ou aditivos calóricos.

A cafeína, principal composto ativo do café, atua diretamente no sistema nervoso central e pode aumentar temporariamente o gasto energético do organismo. Esse estímulo faz com que o corpo utilize calorias e reservas de gordura de forma mais eficiente, inclusive durante períodos de repouso.

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