O café preto, presente na rotina de milhões de pessoas, vem sendo cada vez mais associado a benefícios que vão além da disposição no dia a dia. Pesquisas recentes indicam que a bebida pode contribuir para acelerar o metabolismo e favorecer a redução da gordura abdominal, principalmente quando consumida sem açúcar ou aditivos calóricos.
A cafeína, principal composto ativo do café, atua diretamente no sistema nervoso central e pode aumentar temporariamente o gasto energético do organismo. Esse estímulo faz com que o corpo utilize calorias e reservas de gordura de forma mais eficiente, inclusive durante períodos de repouso.
VEJA MAIS:
- Bolsonaristas ignoram proibição da Anvisa e ingerem detergente
- Deixar esse aparelho ligado na tomada pode causar incêndio; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Especialistas apontam ainda que o café ajuda a estimular a oxidação de gordura, processo em que o organismo transforma gordura armazenada em energia. Isso acontece porque a cafeína favorece a liberação de adrenalina, hormônio responsável por ativar as células adiposas.
Além dos efeitos metabólicos, o café preto é amplamente utilizado antes da prática de exercícios físicos. A bebida pode aumentar a disposição, melhorar o foco e ampliar a resistência durante atividades físicas.
Esse efeito estimulante contribui para um melhor rendimento nos treinos e pode potencializar o gasto calórico ao longo do dia. Por isso, a cafeína aparece com frequência em suplementos voltados para performance esportiva.
Outro fator que chama atenção é o baixo teor calórico do café puro. Consumido sem açúcar, xaropes ou cremes, ele mantém suas propriedades naturais sem adicionar calorias significativas à alimentação.
Compostos antioxidantes reforçam os benefícios
O café também reúne antioxidantes e compostos bioativos importantes para a saúde, como o ácido clorogênico. Estudos relacionam essa substância ao controle dos níveis de açúcar no sangue e à redução de processos inflamatórios no organismo.
Pesquisadores analisam ainda os impactos do consumo moderado de café na redução da gordura visceral, considerada uma das mais prejudiciais por se acumular ao redor de órgãos internos e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.
Apesar dos resultados positivos apontados pelos estudos, especialistas reforçam que o café sozinho não promove emagrecimento. Os benefícios tendem a ser mais eficazes quando a bebida faz parte de uma rotina equilibrada, com alimentação saudável e prática regular de atividades físicas.