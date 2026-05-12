12 de maio de 2026
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CASO YPÊ

Bolsonaristas ignoram proibição da Anvisa e ingerem detergente

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Internautas publicam fotos comprando diversos produtos da marca, enquanto vídeos de pessoas tomando banho e ingerindo detergente também viralizaram nas redes
Internautas publicam fotos comprando diversos produtos da marca, enquanto vídeos de pessoas tomando banho e ingerindo detergente também viralizaram nas redes

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender parte da produção da fabricante Ypê, na unidade de Amparo (SP), provocou manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e de políticos ligados à direita nas redes sociais.

Internautas publicam fotos comprando diversos produtos da marca, enquanto vídeos de pessoas tomando banho e ingerindo detergente também viralizaram nas redes.

As publicações começaram após a agência anunciar a suspensão de linhas de produção de produtos líquidos da empresa. Nas redes, usuários compartilharam imagens comprando produtos da marca e publicaram vídeos relacionados ao caso, que passaram a circular amplamente.

Entre as manifestações públicas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma imagem de um detergente da marca em apoio à mobilização de apoiadores do ex-presidente.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, também utilizou as redes sociais para incentivar a compra de produtos da empresa. Já o deputado estadual Lucas Bove criticou a atuação da Anvisa e declarou apoio à fabricante.

A repercussão ocorreu após usuários relacionarem a medida da Anvisa ao histórico de doações feitas por proprietários da empresa à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022.

O que diza Anvisa

Segundo a Anvisa, a suspensão anunciada em 5 de maio foi baseada em análise de risco sanitário e em inspeções realizadas em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária.

De acordo com a agência, foram identificadas falhas em sistemas de controle de qualidade e nos processos de fabricação. O órgão informou ainda que as irregularidades podem comprometer as boas práticas de fabricação e gerar risco de contaminação microbiológica nos produtos.

A diretoria colegiada da Anvisa deve analisar na quarta-feira (13) o recurso apresentado pela Ypê contra a suspensão da produção e comercialização de determinados lotes de produtos de limpeza.

O presidente da agência, Leandro Safatle, afirmou que o caso será discutido na próxima reunião do colegiado da Anvisa.

O que diz a Ypê

Em nota, a Ypê informou que mantém suspensas, desde 7 de maio, as linhas de produção da fábrica de líquidos responsáveis pela fabricação de lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lotes finais 1.

A empresa afirmou ainda que a paralisação segue em vigor mesmo após a obtenção de efeito suspensivo em recurso apresentado à Anvisa e declarou que a medida busca acelerar a implementação de ajustes apontados durante a fiscalização realizada pela agência.

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