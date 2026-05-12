A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender parte da produção da fabricante Ypê, na unidade de Amparo (SP), provocou manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e de políticos ligados à direita nas redes sociais.

Internautas publicam fotos comprando diversos produtos da marca, enquanto vídeos de pessoas tomando banho e ingerindo detergente também viralizaram nas redes.

As publicações começaram após a agência anunciar a suspensão de linhas de produção de produtos líquidos da empresa. Nas redes, usuários compartilharam imagens comprando produtos da marca e publicaram vídeos relacionados ao caso, que passaram a circular amplamente.