A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender parte da produção da fabricante Ypê, na unidade de Amparo (SP), provocou manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e de políticos ligados à direita nas redes sociais.
Internautas publicam fotos comprando diversos produtos da marca, enquanto vídeos de pessoas tomando banho e ingerindo detergente também viralizaram nas redes.
As publicações começaram após a agência anunciar a suspensão de linhas de produção de produtos líquidos da empresa. Nas redes, usuários compartilharam imagens comprando produtos da marca e publicaram vídeos relacionados ao caso, que passaram a circular amplamente.
Entre as manifestações públicas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma imagem de um detergente da marca em apoio à mobilização de apoiadores do ex-presidente.
O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, também utilizou as redes sociais para incentivar a compra de produtos da empresa. Já o deputado estadual Lucas Bove criticou a atuação da Anvisa e declarou apoio à fabricante.
A repercussão ocorreu após usuários relacionarem a medida da Anvisa ao histórico de doações feitas por proprietários da empresa à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022.
O que diza Anvisa
Segundo a Anvisa, a suspensão anunciada em 5 de maio foi baseada em análise de risco sanitário e em inspeções realizadas em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária.
De acordo com a agência, foram identificadas falhas em sistemas de controle de qualidade e nos processos de fabricação. O órgão informou ainda que as irregularidades podem comprometer as boas práticas de fabricação e gerar risco de contaminação microbiológica nos produtos.
A diretoria colegiada da Anvisa deve analisar na quarta-feira (13) o recurso apresentado pela Ypê contra a suspensão da produção e comercialização de determinados lotes de produtos de limpeza.
O presidente da agência, Leandro Safatle, afirmou que o caso será discutido na próxima reunião do colegiado da Anvisa.
O que diz a Ypê
Em nota, a Ypê informou que mantém suspensas, desde 7 de maio, as linhas de produção da fábrica de líquidos responsáveis pela fabricação de lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lotes finais 1.
A empresa afirmou ainda que a paralisação segue em vigor mesmo após a obtenção de efeito suspensivo em recurso apresentado à Anvisa e declarou que a medida busca acelerar a implementação de ajustes apontados durante a fiscalização realizada pela agência.