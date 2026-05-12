O problema costuma estar ligado tanto ao hábito de deixar os equipamentos energizados por longos períodos quanto às condições da instalação elétrica da residência. Tomadas sobrecarregadas, fios desgastados e o uso excessivo de extensões aumentam consideravelmente o perigo dentro da cozinha.

Manter alguns eletrodomésticos conectados à tomada mesmo após o uso pode representar um risco maior do que muita gente imagina. Aparelhos que geram calor intenso, como air fryer, torradeira e forno elétrico, estão entre os principais responsáveis por situações de superaquecimento que podem evoluir para curtos-circuitos e incêndios domésticos.

Especialistas em segurança elétrica reforçam que desligar aparelhos da tomada após o uso é uma das medidas mais simples e eficazes para prevenir acidentes. Mesmo desligados no botão, muitos equipamentos continuam recebendo energia, o que pode provocar aquecimento interno e desgaste dos componentes ao longo do tempo.

A organização do ambiente também influencia diretamente na segurança. Objetos inflamáveis próximos de aparelhos quentes, cabos expostos em áreas úmidas e o uso de equipamentos com as mãos molhadas estão entre os hábitos mais perigosos dentro da cozinha.

Outro ponto de atenção envolve os adaptadores conhecidos como “benjamins”. Conectar vários aparelhos potentes em uma única tomada pode gerar sobrecarga elétrica, elevando o risco de faíscas, quedas de energia e danos na rede da casa.

Air fryer e torradeira pedem atenção redobrada