Manter alguns eletrodomésticos conectados à tomada mesmo após o uso pode representar um risco maior do que muita gente imagina. Aparelhos que geram calor intenso, como air fryer, torradeira e forno elétrico, estão entre os principais responsáveis por situações de superaquecimento que podem evoluir para curtos-circuitos e incêndios domésticos.
O problema costuma estar ligado tanto ao hábito de deixar os equipamentos energizados por longos períodos quanto às condições da instalação elétrica da residência. Tomadas sobrecarregadas, fios desgastados e o uso excessivo de extensões aumentam consideravelmente o perigo dentro da cozinha.
VEJA MAIS:
- Canil da Guarda Civil de Piracicaba será desativado e cães doados
- Festa das Nações 2026 começa na quarta (13); Veja a programação
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Especialistas em segurança elétrica reforçam que desligar aparelhos da tomada após o uso é uma das medidas mais simples e eficazes para prevenir acidentes. Mesmo desligados no botão, muitos equipamentos continuam recebendo energia, o que pode provocar aquecimento interno e desgaste dos componentes ao longo do tempo.
A organização do ambiente também influencia diretamente na segurança. Objetos inflamáveis próximos de aparelhos quentes, cabos expostos em áreas úmidas e o uso de equipamentos com as mãos molhadas estão entre os hábitos mais perigosos dentro da cozinha.
Outro ponto de atenção envolve os adaptadores conhecidos como “benjamins”. Conectar vários aparelhos potentes em uma única tomada pode gerar sobrecarga elétrica, elevando o risco de faíscas, quedas de energia e danos na rede da casa.
Air fryer e torradeira pedem atenção redobrada
Cada vez mais presente nas cozinhas brasileiras, a air fryer exige espaço para ventilação e limpeza frequente para evitar acúmulo de gordura e superaquecimento. O ideal é manter o aparelho longe de paredes, panos e materiais inflamáveis durante o funcionamento.
Já a torradeira pode se tornar perigosa quando utilizada de forma inadequada. Inserir objetos metálicos para retirar alimentos presos ou deixar migalhas acumuladas no interior do aparelho aumenta o risco de combustão e choques elétricos.
Fornos elétricos e grills também merecem cuidados específicos. O uso deve acontecer em superfícies firmes e ventiladas, sempre respeitando a distância segura de móveis e objetos que possam aquecer facilmente.
Além da segurança, alguns hábitos ajudam a reduzir o consumo de energia dentro de casa. Geladeiras, freezers, micro-ondas e fornos elétricos estão entre os aparelhos que mais impactam a conta de luz, principalmente quando usados simultaneamente ou sem manutenção adequada. Investir em aparelhos eficientes e revisar periodicamente a instalação elétrica pode evitar prejuízos e acidentes graves.