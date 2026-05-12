A Prefeitura de Piracicaba anunciou um novo investimento em infraestrutura urbana que promete impactar diretamente o tráfego no Bairro Alto. A rua Visconde do Rio Branco será contemplada com obras de recapeamento e melhorias estruturais em um trecho estratégico da via.

A intervenção foi oficializada por meio de licitação publicada no Diário Oficial e deve começar após a emissão da ordem de serviço.

Prazo e investimento definidos

O projeto prevê um investimento total de R$ 225 mil. Desse valor, R$ 200 mil são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Jefferson Campos.