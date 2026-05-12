A Prefeitura de Piracicaba anunciou um novo investimento em infraestrutura urbana que promete impactar diretamente o tráfego no Bairro Alto. A rua Visconde do Rio Branco será contemplada com obras de recapeamento e melhorias estruturais em um trecho estratégico da via.
A intervenção foi oficializada por meio de licitação publicada no Diário Oficial e deve começar após a emissão da ordem de serviço.
Prazo e investimento definidos
O projeto prevê um investimento total de R$ 225 mil. Desse valor, R$ 200 mil são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Jefferson Campos.
A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em até dois meses, contados a partir do início efetivo das obras.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Piracicaba amanhece com 7ºC, prédios encobertos e geada
- Noite de pânico: homem ameaça família com arma de fogo
- Explosão em tubulação de gás mata um e deixa feridos
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Serviços vão além do asfalto
Além da aplicação de nova camada asfáltica, o pacote de melhorias inclui:
- implantação e ajustes no sistema de drenagem
- instalação de novas tubulações
- construção de bocas de lobo
- reparos e adequações em calçadas
Essas intervenções buscam aumentar a durabilidade do pavimento e reduzir problemas como acúmulo de água e desgaste precoce da via.
Trecho estratégico será beneficiado
As obras serão realizadas no segmento entre as ruas Floriano Peixoto e Dom Pedro I, área de fluxo intenso no Bairro Alto. A revitalização deve melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.
A ação faz parte do planejamento municipal de manutenção viária, que prioriza pontos críticos da cidade.