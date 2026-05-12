12 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ASFALTO NOVO

Rua Visconde do Rio Branco terá recape e melhorias

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A intervenção foi oficializada por meio de licitação publicada no Diário Oficial e deve começar após a emissão da ordem de serviço.
A intervenção foi oficializada por meio de licitação publicada no Diário Oficial e deve começar após a emissão da ordem de serviço.

A Prefeitura de Piracicaba anunciou um novo investimento em infraestrutura urbana que promete impactar diretamente o tráfego no Bairro Alto. A rua Visconde do Rio Branco será contemplada com obras de recapeamento e melhorias estruturais em um trecho estratégico da via.

A intervenção foi oficializada por meio de licitação publicada no Diário Oficial e deve começar após a emissão da ordem de serviço.

Prazo e investimento definidos

O projeto prevê um investimento total de R$ 225 mil. Desse valor, R$ 200 mil são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Jefferson Campos.

A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em até dois meses, contados a partir do início efetivo das obras.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Serviços vão além do asfalto

Além da aplicação de nova camada asfáltica, o pacote de melhorias inclui:

  • implantação e ajustes no sistema de drenagem
  • instalação de novas tubulações
  • construção de bocas de lobo
  • reparos e adequações em calçadas

Essas intervenções buscam aumentar a durabilidade do pavimento e reduzir problemas como acúmulo de água e desgaste precoce da via.

Trecho estratégico será beneficiado

As obras serão realizadas no segmento entre as ruas Floriano Peixoto e Dom Pedro I, área de fluxo intenso no Bairro Alto. A revitalização deve melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.

A ação faz parte do planejamento municipal de manutenção viária, que prioriza pontos críticos da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários