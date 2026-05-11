Filho espanca a própria mãe horas antes do "dia das mães"

Uma explosão devastadora destruiu casas, lançou moradores longe e deixou um homem morto debaixo dos escombros no bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11).

O corpo da vítima foi localizado pelo Corpo de Bombeiros após horas de buscas desesperadas em meio à destruição de quase um quarteirão. Segundo os bombeiros, o homem morava em uma casa nos fundos de uma das residências atingidas pela explosão.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) confirmou que durante trabalho da empresa no local a rede de gás foi atingida e houve a explosão ao ser realizado o reparo.

O estrondo foi tão forte que moradores disseram ter sentido o chão tremer. Gritos de socorro tomaram conta da rua Floresto Bandecchi logo após a explosão. Testemunhas contaram que pessoas foram arremessadas pela força da detonação.