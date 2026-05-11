Uma explosão devastadora destruiu casas, lançou moradores longe e deixou um homem morto debaixo dos escombros no bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11).
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O corpo da vítima foi localizado pelo Corpo de Bombeiros após horas de buscas desesperadas em meio à destruição de quase um quarteirão. Segundo os bombeiros, o homem morava em uma casa nos fundos de uma das residências atingidas pela explosão.
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) confirmou que durante trabalho da empresa no local a rede de gás foi atingida e houve a explosão ao ser realizado o reparo.
O estrondo foi tão forte que moradores disseram ter sentido o chão tremer. Gritos de socorro tomaram conta da rua Floresto Bandecchi logo após a explosão. Testemunhas contaram que pessoas foram arremessadas pela força da detonação.
Além da vítima fatal, ao menos três pessoas foram resgatadas com vida. Feridos foram levados às pressas para hospitais da região. Equipes de emergência correram contra o tempo para tentar encontrar mais vítimas soterradas.
O cenário impressionava: casas destruídas, muros no chão, carros cobertos de destroços e moradores em choque caminhando sem acreditar no que viam.
Segundo informações preliminares, equipes faziam manutenção em uma tubulação de gás quando aconteceu a explosão. O vazamento foi controlado depois da chegada das equipes da companhia responsável.
A Defesa Civil isolou toda a área por medo de novos desabamentos. Bombeiros usaram até cães farejadores para procurar possíveis vítimas sob os escombros.
Pelo menos 35 casas foram atingidas pela explosão que transformou a rua em um verdadeiro cenário de tragédia.