Segundo informações, tudo começou após um desentendimento no bairro São Dimas. Revoltado, o suspeito teria feito ameaças por telefone e prometido retornar ao local. Familiares acionaram a polícia temendo uma tragédia.

O clima foi de puro medo na noite deste sábado (9) no bairro Cidade Jardim, em São Pedro, na região de Piracicaba. Um homem acabou preso em flagrante pela Polícia Militar após uma sequência de ameaças e denúncias de disparos de arma de fogo que deixaram moradores assustados.

Quando os policiais chegaram, encontraram parentes desesperados relatando o comportamento agressivo do homem. Pouco tempo depois, o suspeito apareceu dirigindo um veículo e foi imediatamente abordado pelos PMs.

Durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com a numeração raspada, além de munições intactas e cápsulas já deflagradas. Dentro do carro ainda estavam uma faca e um facão, aumentando ainda mais a tensão da ocorrência.

O homem recebeu voz de prisão na hora. Ele foi levado para exame cautelar e depois encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.