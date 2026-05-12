O avanço das chamadas “canetas emagrecedoras”, baseadas em análogos de GLP-1, reacendeu o debate sobre emagrecimento e saúde hormonal. Embora muitas pessoas associem diretamente a tireoide ao ganho de peso, especialistas apontam que a relação é mais complexa — e pode funcionar nos dois sentidos.
Peso influencia hormônios
A ciência indica que o funcionamento da tireoide não atua sozinho no controle do metabolismo. O estado metabólico do organismo também interfere diretamente na glândula, criando uma relação de mão dupla.
Em casos de obesidade, por exemplo, é comum observar alterações hormonais leves, como aumento do TSH, sem que isso represente uma doença da tireoide. O excesso de gordura corporal gera um ambiente inflamatório que afeta o sistema hormonal como um todo.
Perda de peso pode equilibrar a tireoide
Estudos mostram que a redução do peso corporal tende a normalizar esses índices hormonais. Isso ocorre porque a diminuição da inflamação melhora o funcionamento do eixo hormonal responsável pela regulação da tireoide.
Intervenções como dieta, cirurgia bariátrica e o uso de medicamentos modernos têm demonstrado resultados positivos nesse equilíbrio.
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Efeito indireto das canetas emagrecedoras
Os medicamentos à base de GLP-1 se destacam por promover perda de peso significativa e melhorar parâmetros metabólicos. Com isso, acabam contribuindo indiretamente para o bom funcionamento da tireoide.
Apesar disso, pacientes que já utilizam reposição hormonal podem precisar de ajustes na medicação, o que reforça a importância do acompanhamento médico.
Riscos ainda são estudados
Pesquisas iniciais levantaram dúvidas sobre possíveis efeitos na tireoide, especialmente em estudos com animais. No entanto, até o momento, não há consenso científico que comprove riscos relevantes em humanos.
Algumas análises chegaram a sugerir associação com câncer de tireoide, mas estudos mais recentes não confirmaram aumento significativo desse risco.
Quando evitar o uso
Por precaução, especialistas recomendam que pessoas com histórico específico de doenças raras da tireoide, como carcinoma medular ou síndrome genética relacionada, evitem o uso dessas medicações.
Saúde vai além da estética
A obesidade é considerada uma condição crônica que afeta todo o organismo, incluindo o sistema hormonal. Por isso, o controle do peso não é apenas uma questão estética, mas também uma estratégia importante para manter o equilíbrio da tireoide e da saúde geral.