O avanço das chamadas “canetas emagrecedoras”, baseadas em análogos de GLP-1, reacendeu o debate sobre emagrecimento e saúde hormonal. Embora muitas pessoas associem diretamente a tireoide ao ganho de peso, especialistas apontam que a relação é mais complexa — e pode funcionar nos dois sentidos.

Peso influencia hormônios

A ciência indica que o funcionamento da tireoide não atua sozinho no controle do metabolismo. O estado metabólico do organismo também interfere diretamente na glândula, criando uma relação de mão dupla.

Em casos de obesidade, por exemplo, é comum observar alterações hormonais leves, como aumento do TSH, sem que isso represente uma doença da tireoide. O excesso de gordura corporal gera um ambiente inflamatório que afeta o sistema hormonal como um todo.

Perda de peso pode equilibrar a tireoide