Uma das maiores intervenções no sistema de abastecimento de Piracicaba já está em andamento. O Semae iniciou a substituição de quase 20 quilômetros de redes de água na região de Santa Teresinha, com impacto direto para mais de 80 mil moradores.

O investimento ultrapassa R$ 25 milhões e faz parte de um plano estratégico para modernizar o sistema e reduzir perdas.

Tecnologia inédita acelera obras

Entre os destaques do projeto está o uso de métodos modernos que evitam grandes escavações. Um deles é o Pipe Bursting, técnica que substitui tubulações antigas enquanto uma nova rede é instalada no mesmo trajeto.