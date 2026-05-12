12 de maio de 2026
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MELHORIAS

Obra do Semae em Sta. Teresinha vai beneficiar 80 mil pessoas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O investimento ultrapassa R$ 25 milhões e faz parte de um plano estratégico para modernizar o sistema e reduzir perdas.
O investimento ultrapassa R$ 25 milhões e faz parte de um plano estratégico para modernizar o sistema e reduzir perdas.

Uma das maiores intervenções no sistema de abastecimento de Piracicaba já está em andamento. O Semae iniciou a substituição de quase 20 quilômetros de redes de água na região de Santa Teresinha, com impacto direto para mais de 80 mil moradores.

O investimento ultrapassa R$ 25 milhões e faz parte de um plano estratégico para modernizar o sistema e reduzir perdas.

Tecnologia inédita acelera obras

Entre os destaques do projeto está o uso de métodos modernos que evitam grandes escavações. Um deles é o Pipe Bursting, técnica que substitui tubulações antigas enquanto uma nova rede é instalada no mesmo trajeto.

Além disso, será aplicada a perfuração horizontal direcional, permitindo a instalação das redes subterrâneas com menos impacto nas vias. Antes disso, equipes utilizam georadar para mapear o subsolo e garantir mais precisão e segurança.

Intervenção será feita em etapas

A obra será executada ao longo de 18 meses e dividida em duas fases:

Na primeira etapa, serão trocados 14,9 km de redes de distribuição na região de Santa Teresinha
Na segunda fase, duas antigas adutoras darão lugar a uma nova tubulação mais moderna, com 4,8 km de extensão

Também está prevista a substituição de mais de 2 mil ligações domiciliares.

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Abastecimento segue sem interrupção inicial

Neste começo, os trabalhos ocorrem em um novo traçado da rede, evitando a suspensão no fornecimento de água. A estratégia busca minimizar transtornos para moradores e comerciantes da região.

Menos perdas e mais eficiência

A iniciativa integra o programa de setorização e combate ao desperdício de água na região Norte da cidade. A expectativa é reduzir rompimentos, melhorar a pressão na rede e garantir maior estabilidade no abastecimento, acompanhando o crescimento urbano.

Impacto direto na população

Com a modernização, o sistema passa a operar de forma mais eficiente, reduzindo falhas e ampliando a capacidade de atendimento. A obra é considerada essencial para atender a demanda crescente da região.

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