Uma das maiores intervenções no sistema de abastecimento de Piracicaba já está em andamento. O Semae iniciou a substituição de quase 20 quilômetros de redes de água na região de Santa Teresinha, com impacto direto para mais de 80 mil moradores.
O investimento ultrapassa R$ 25 milhões e faz parte de um plano estratégico para modernizar o sistema e reduzir perdas.
Tecnologia inédita acelera obras
Entre os destaques do projeto está o uso de métodos modernos que evitam grandes escavações. Um deles é o Pipe Bursting, técnica que substitui tubulações antigas enquanto uma nova rede é instalada no mesmo trajeto.
Além disso, será aplicada a perfuração horizontal direcional, permitindo a instalação das redes subterrâneas com menos impacto nas vias. Antes disso, equipes utilizam georadar para mapear o subsolo e garantir mais precisão e segurança.
Intervenção será feita em etapas
A obra será executada ao longo de 18 meses e dividida em duas fases:
Na primeira etapa, serão trocados 14,9 km de redes de distribuição na região de Santa Teresinha
Na segunda fase, duas antigas adutoras darão lugar a uma nova tubulação mais moderna, com 4,8 km de extensão
Também está prevista a substituição de mais de 2 mil ligações domiciliares.
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Abastecimento segue sem interrupção inicial
Neste começo, os trabalhos ocorrem em um novo traçado da rede, evitando a suspensão no fornecimento de água. A estratégia busca minimizar transtornos para moradores e comerciantes da região.
Menos perdas e mais eficiência
A iniciativa integra o programa de setorização e combate ao desperdício de água na região Norte da cidade. A expectativa é reduzir rompimentos, melhorar a pressão na rede e garantir maior estabilidade no abastecimento, acompanhando o crescimento urbano.
Impacto direto na população
Com a modernização, o sistema passa a operar de forma mais eficiente, reduzindo falhas e ampliando a capacidade de atendimento. A obra é considerada essencial para atender a demanda crescente da região.