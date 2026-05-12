Quem pretende curtir a 41ª Festa das Nações em Piracicaba contará com transporte coletivo gratuito durante todos os dias do evento. A operação especial ocorre entre 13 e 17 de maio, conectando o Terminal Central de Integração (TCI) ao Engenho Central, principal palco da festa.
A iniciativa busca facilitar o acesso do público, reduzir o trânsito na região e ampliar a segurança dos visitantes.
Horários variam conforme o dia
A programação da linha especial muda de acordo com a data do evento:
- Sábado (16/05): saídas do TCI das 10h até 2h30, com retornos até 2h45
- Domingo (17/05): funcionamento das 9h às 18h30 (ida) e até 18h45 (volta)
- Quarta a sexta (13 a 15/05): ônibus das 18h até 0h30, com retorno até 0h45
Em todos os dias, o intervalo entre viagens será de aproximadamente 30 minutos.
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Trajeto e pontos de embarque
Os ônibus partirão da plataforma B1 do TCI e seguirão até a Passarela Estaiada, com desembarque próximo às ruas XV de Novembro e Rangel Pestana.
O retorno acontece no mesmo ponto, garantindo facilidade no deslocamento de ida e volta para quem participa da festa.
Mais mobilidade e menos trânsito
A ação é coordenada pela Prefeitura e integra o planejamento de mobilidade urbana para grandes eventos. A proposta é incentivar o uso do transporte público, diminuir o fluxo de veículos no entorno do Engenho Central e oferecer uma alternativa prática e segura ao público.
A Festa das Nações é um dos eventos mais tradicionais da cidade e deve atrair milhares de pessoas ao longo dos cinco dias de programação.