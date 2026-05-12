Quem pretende curtir a 41ª Festa das Nações em Piracicaba contará com transporte coletivo gratuito durante todos os dias do evento. A operação especial ocorre entre 13 e 17 de maio, conectando o Terminal Central de Integração (TCI) ao Engenho Central, principal palco da festa.

A iniciativa busca facilitar o acesso do público, reduzir o trânsito na região e ampliar a segurança dos visitantes.

Horários variam conforme o dia

A programação da linha especial muda de acordo com a data do evento: