O mercado imobiliário da região de Piracicaba vive um novo momento de aquecimento. Dados divulgados pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-SP) apontam crescimento expressivo de 88% nas vendas de imóveis em março, além de alta de 54,17% nos contratos de locação.
O levantamento foi realizado com proprietários de 79 imobiliárias distribuídas em 13 cidades da região e mostra um cenário de maior confiança entre consumidores e investidores.
Financiamento segue puxando as vendas
As operações financiadas continuam sendo o principal motor do setor imobiliário. Segundo o estudo, 52% dos imóveis vendidos utilizaram financiamento bancário, principalmente por meio da Caixa Econômica Federal.
Já as compras realizadas à vista representaram 14% das negociações.
De acordo com o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, mesmo com juros ainda elevados, a perspectiva de redução nas taxas tem estimulado consumidores a assumir financiamentos de longo prazo.
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Imóveis intermediários lideram procura
A maior concentração de vendas ocorreu nas chamadas faixas intermediárias de preço, especialmente em imóveis avaliados entre R$ 201 mil e R$ 400 mil.
Os números do levantamento apontam:
- 23,5% das vendas entre R$ 301 mil e R$ 350 mil;
- 19,6% entre R$ 251 mil e R$ 300 mil;
- 17,6% acima de R$ 501 mil;
- 13,7% entre R$ 201 mil e R$ 250 mil.
Segundo especialistas do setor, localização estratégica e proximidade de serviços essenciais estão entre os principais fatores que influenciam a decisão de compra.
Regiões periféricas lideram negociações
As áreas periféricas concentraram 47% das vendas registradas no período, enquanto as regiões centrais responderam por 44% das negociações. Já os bairros considerados nobres ficaram com 8,5% do mercado.
No segmento de locação, metade dos contratos foi fechada em áreas centrais, reforçando a busca por praticidade e mobilidade urbana.
O gerente de vendas João Paulo Miori destacou que fatores como proximidade de creches, mercados, farmácias e terminais urbanos pesam diretamente na escolha dos imóveis.
Consórcio imobiliário ganha espaço
Outra tendência observada é o crescimento do consórcio imobiliário como alternativa para quem deseja conquistar a casa própria.
O Creci-SP aponta aumento na comercialização legal de cartas de crédito contempladas, permitindo que terceiros assumam cotas já disponíveis para utilização na compra de imóveis.
Para muitos compradores, o momento é de realização. A cabeleireira Liliane Esteves comemorou a conquista do apartamento financiado próximo da região onde vive.
“Foi um momento maravilhoso e muito emocionante”, relatou.