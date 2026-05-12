O mercado imobiliário da região de Piracicaba vive um novo momento de aquecimento. Dados divulgados pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-SP) apontam crescimento expressivo de 88% nas vendas de imóveis em março, além de alta de 54,17% nos contratos de locação.

O levantamento foi realizado com proprietários de 79 imobiliárias distribuídas em 13 cidades da região e mostra um cenário de maior confiança entre consumidores e investidores.

Financiamento segue puxando as vendas

As operações financiadas continuam sendo o principal motor do setor imobiliário. Segundo o estudo, 52% dos imóveis vendidos utilizaram financiamento bancário, principalmente por meio da Caixa Econômica Federal.