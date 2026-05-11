11 de maio de 2026
Logo Sampi
REGIÃO DE PIRACICABA

Filho espanca a própria mãe horas antes do 'Dia das Mães'

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Baep 10
A polícia prendeu o indivíduo bêbado nas imediações da residência.
  Uma cena revoltante chocou moradores do Parque Hipólito, em Limeira, na região de Piracicaba, na noite deste sábado (9). Um homem acabou preso em flagrante após agredir brutalmente a própria mãe com socos e chutes em plena via pública.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada bastante machucada, abalada emocionalmente e com diversos ferimentos pelo corpo. Aos policiais, ela contou que o próprio filho teria iniciado as agressões durante uma discussão.

Vizinhos ficaram assustados com a violência e relataram que a mulher chegou a cair no meio da rua enquanto era atacada. A cena causou revolta entre moradores da região.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas acabou localizado pouco tempo depois nas proximidades. Ainda segundo a PM, ele apresentava sinais claros de embriaguez, tropeçando e caindo durante a tentativa de escapar da abordagem policial.

Os policiais precisaram usar força para conter o agressor, que foi levado até a Santa Casa para exames médicos e depois encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

 O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

