Uma cena revoltante chocou moradores do Parque Hipólito, em Limeira, na região de Piracicaba, na noite deste sábado (9). Um homem acabou preso em flagrante após agredir brutalmente a própria mãe com socos e chutes em plena via pública.
LEIA MAIS
- "Senti saudade": homem viola medida protetiva e dorme na cama da ex
- "Luto no dia das mães": Professora de 38 anos morre em Piracicaba
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada bastante machucada, abalada emocionalmente e com diversos ferimentos pelo corpo. Aos policiais, ela contou que o próprio filho teria iniciado as agressões durante uma discussão.
Vizinhos ficaram assustados com a violência e relataram que a mulher chegou a cair no meio da rua enquanto era atacada. A cena causou revolta entre moradores da região.
Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas acabou localizado pouco tempo depois nas proximidades. Ainda segundo a PM, ele apresentava sinais claros de embriaguez, tropeçando e caindo durante a tentativa de escapar da abordagem policial.
Os policiais precisaram usar força para conter o agressor, que foi levado até a Santa Casa para exames médicos e depois encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.
O caso agora será investigado pela Polícia Civil.