A presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos fabricados pela Ypê colocou a marca no centro de um alerta sanitário nacional. Embora a suspensão da fabricação e comercialização tenha sido temporariamente revertida após recurso administrativo da empresa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) continua orientando consumidores a evitarem o uso dos lotes afetados.
O caso ganhou repercussão após a divulgação de falhas consideradas graves pela agência reguladora na unidade da Química Amparo, fabricante responsável pela Ypê. Entre os problemas apontados estão irregularidades no controle de qualidade, falhas em etapas críticas da produção e inconsistências nos sistemas de garantia sanitária.
Segundo especialistas, a bactéria identificada é considerada oportunista e costuma afetar principalmente pessoas com imunidade baixa ou comprometida.
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Quem corre mais risco
O biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, explicou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a Pseudomonas aeruginosa está presente naturalmente no ambiente, mas pode representar perigo em determinadas situações.
De acordo com ele, idosos, diabéticos, imunodeprimidos, crianças menores de cinco anos e gestantes estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos da bactéria. O especialista também destacou que detergentes e produtos de limpeza não têm função de eliminar bactérias completamente, mas possuem componentes que impedem o crescimento de microrganismos.
Na avaliação do biomédico, a contaminação pode ter ocorrido por falhas na formulação, ausência de princípio ativo adequado, problemas na água utilizada na produção, durante o envase ou até mesmo no armazenamento dos produtos. Ele também revelou ter realizado testes laboratoriais com amostras de lotes suspensos, mas afirmou não ter encontrado crescimento bacteriano significativo nas análises feitas posteriormente.
Suspensão segue em debate
A decisão da Anvisa foi publicada após uma inspeção sanitária identificar riscos microbiológicos em diferentes categorias de produtos da marca. Mesmo com o recurso da Ypê suspendendo temporariamente os efeitos da proibição, o alerta sanitário continua válido até nova manifestação da agência.
Em comunicado oficial, a empresa afirmou que apresentou esclarecimentos técnicos e reforçou o compromisso com segurança, transparência e qualidade dos produtos. A fabricante também informou que segue colaborando com a Anvisa para solucionar o caso o mais rápido possível.
O episódio ainda relembrou um recall voluntário iniciado pela própria Ypê em novembro de 2025, quando alguns lotes de lava-roupas líquidos já haviam apresentado presença da mesma bactéria. A Anvisa orientou órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária a intensificarem a fiscalização para impedir a circulação dos lotes considerados irregulares.
Veja os produtos afetados
A decisão envolve apenas produtos com lotes terminados em número 1. Confira a lista completa:
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças com enzimas ativas Ypê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava Louças concentrado Ypê Green
- Lava Louças Ypê Clear
- Lava Louças Ypê Green
- Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava roupas Tixan Power ACT