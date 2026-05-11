A presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos fabricados pela Ypê colocou a marca no centro de um alerta sanitário nacional. Embora a suspensão da fabricação e comercialização tenha sido temporariamente revertida após recurso administrativo da empresa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) continua orientando consumidores a evitarem o uso dos lotes afetados.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de falhas consideradas graves pela agência reguladora na unidade da Química Amparo, fabricante responsável pela Ypê. Entre os problemas apontados estão irregularidades no controle de qualidade, falhas em etapas críticas da produção e inconsistências nos sistemas de garantia sanitária.

Segundo especialistas, a bactéria identificada é considerada oportunista e costuma afetar principalmente pessoas com imunidade baixa ou comprometida.