11 de maio de 2026
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URGENTE

Produtos Ypê contaminados: o que o consumidor deve fazer?

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
Especialistas orientam que o consumidor mantenha a embalagem preservada e evite manusear novamente o produto até receber orientação oficial da fabricante.
Especialistas orientam que o consumidor mantenha a embalagem preservada e evite manusear novamente o produto até receber orientação oficial da fabricante.

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender e determinar o recolhimento de produtos da marca Ypê acendeu um alerta entre consumidores de todo o país. A medida cautelar envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos pela Química Amparo, em sua fábrica localizada no interior paulista, após a identificação de falhas consideradas graves no processo de fabricação.

Segundo a agência, as irregularidades encontradas durante inspeção sanitária incluem problemas no controle de qualidade e na garantia dos procedimentos produtivos, levantando risco potencial de contaminação microbiológica nos itens afetados.

Consumidor deve interromper uso imediatamente

A orientação da Anvisa é clara: quem possuir produtos incluídos no recolhimento deve parar o uso imediatamente. A recomendação vale principalmente para itens cujos lotes terminam com o número 1, identificação que pode ser conferida diretamente na embalagem.

Entre os produtos atingidos pela medida estão:

  • Lava-louças Ypê;
  • Lava-louças Ypê Clear Care;
  • Lava-louças Ypê Green;
  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê;
  • Lava roupas líquido Ypê Premium;
  • Lava roupas líquido Ypê Express;
  • Desinfetante Bak Ypê;
  • Desinfetante Atol;
  • Desinfetante Pinho Ypê.

O que fazer ao encontrar o produto em casa

Especialistas orientam que o consumidor mantenha a embalagem preservada e evite manusear novamente o produto até receber orientação oficial da fabricante. Informações como lote, data de fabricação e identificação do item podem ser exigidas para troca, devolução ou reembolso.

Após separar o produto, o próximo passo é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber instruções sobre recolhimento, descarte ou substituição.

Caso o consumidor apresente irritações, alergias ou qualquer reação após o uso dos produtos afetados, a recomendação é buscar atendimento médico imediatamente e comunicar o caso aos órgãos de vigilância sanitária.

Venda dos produtos pode gerar denúncias

A resolução publicada pela Anvisa também suspende a comercialização e distribuição dos lotes atingidos. Por isso, consumidores que encontrarem os produtos ainda sendo vendidos em supermercados ou comércios podem denunciar a situação aos Procons e às vigilâncias sanitárias municipais ou estaduais.

A fiscalização deve ser intensificada em diferentes estados para impedir que os itens continuem circulando no mercado enquanto a medida cautelar estiver em vigor.

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Consumidor pode exigir troca e até indenização

Pelo Código de Defesa do Consumidor, clientes prejudicados têm direito à reparação integral sem custos adicionais. Isso inclui possibilidade de troca do produto, devolução do valor pago ou outra solução adequada.

Se houver danos materiais, como prejuízos a roupas, objetos ou gastos relacionados ao problema, o consumidor também poderá buscar indenização judicial mediante comprovação dos prejuízos.

Em situações envolvendo danos à saúde, a fabricante ainda poderá responder por danos morais e materiais. A legislação brasileira prevê responsabilidade objetiva do fabricante, ou seja, não é necessário comprovar culpa da empresa, apenas o dano e a ligação com o produto utilizado.

O posicionamento da empresa

Em nota enviada à imprensa, a Química Amparo afirmou que possui testes e laudos técnicos independentes que atestariam a segurança dos produtos envolvidos.

A companhia declarou ainda manter diálogo com a Anvisa e demonstrou confiança na reversão da decisão após apresentação de novas evidências técnicas. A fabricante reforçou compromisso com qualidade, segurança e transparência no atendimento aos consumidores.

Para esclarecimentos, a empresa informou atendimento pelo e-mail sac@ype.ind.br
e pelo telefone 0800 1300 544.

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