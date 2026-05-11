A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender e determinar o recolhimento de produtos da marca Ypê acendeu um alerta entre consumidores de todo o país. A medida cautelar envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos pela Química Amparo, em sua fábrica localizada no interior paulista, após a identificação de falhas consideradas graves no processo de fabricação.

Segundo a agência, as irregularidades encontradas durante inspeção sanitária incluem problemas no controle de qualidade e na garantia dos procedimentos produtivos, levantando risco potencial de contaminação microbiológica nos itens afetados.

Consumidor deve interromper uso imediatamente

A orientação da Anvisa é clara: quem possuir produtos incluídos no recolhimento deve parar o uso imediatamente. A recomendação vale principalmente para itens cujos lotes terminam com o número 1, identificação que pode ser conferida diretamente na embalagem.