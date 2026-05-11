A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender e determinar o recolhimento de produtos da marca Ypê acendeu um alerta entre consumidores de todo o país. A medida cautelar envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos pela Química Amparo, em sua fábrica localizada no interior paulista, após a identificação de falhas consideradas graves no processo de fabricação.
Segundo a agência, as irregularidades encontradas durante inspeção sanitária incluem problemas no controle de qualidade e na garantia dos procedimentos produtivos, levantando risco potencial de contaminação microbiológica nos itens afetados.
Consumidor deve interromper uso imediatamente
A orientação da Anvisa é clara: quem possuir produtos incluídos no recolhimento deve parar o uso imediatamente. A recomendação vale principalmente para itens cujos lotes terminam com o número 1, identificação que pode ser conferida diretamente na embalagem.
Entre os produtos atingidos pela medida estão:
- Lava-louças Ypê;
- Lava-louças Ypê Clear Care;
- Lava-louças Ypê Green;
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê;
- Lava roupas líquido Ypê Premium;
- Lava roupas líquido Ypê Express;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante Atol;
- Desinfetante Pinho Ypê.
O que fazer ao encontrar o produto em casa
Especialistas orientam que o consumidor mantenha a embalagem preservada e evite manusear novamente o produto até receber orientação oficial da fabricante. Informações como lote, data de fabricação e identificação do item podem ser exigidas para troca, devolução ou reembolso.
Após separar o produto, o próximo passo é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber instruções sobre recolhimento, descarte ou substituição.
Caso o consumidor apresente irritações, alergias ou qualquer reação após o uso dos produtos afetados, a recomendação é buscar atendimento médico imediatamente e comunicar o caso aos órgãos de vigilância sanitária.
Venda dos produtos pode gerar denúncias
A resolução publicada pela Anvisa também suspende a comercialização e distribuição dos lotes atingidos. Por isso, consumidores que encontrarem os produtos ainda sendo vendidos em supermercados ou comércios podem denunciar a situação aos Procons e às vigilâncias sanitárias municipais ou estaduais.
A fiscalização deve ser intensificada em diferentes estados para impedir que os itens continuem circulando no mercado enquanto a medida cautelar estiver em vigor.
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Consumidor pode exigir troca e até indenização
Pelo Código de Defesa do Consumidor, clientes prejudicados têm direito à reparação integral sem custos adicionais. Isso inclui possibilidade de troca do produto, devolução do valor pago ou outra solução adequada.
Se houver danos materiais, como prejuízos a roupas, objetos ou gastos relacionados ao problema, o consumidor também poderá buscar indenização judicial mediante comprovação dos prejuízos.
Em situações envolvendo danos à saúde, a fabricante ainda poderá responder por danos morais e materiais. A legislação brasileira prevê responsabilidade objetiva do fabricante, ou seja, não é necessário comprovar culpa da empresa, apenas o dano e a ligação com o produto utilizado.
O posicionamento da empresa
Em nota enviada à imprensa, a Química Amparo afirmou que possui testes e laudos técnicos independentes que atestariam a segurança dos produtos envolvidos.
A companhia declarou ainda manter diálogo com a Anvisa e demonstrou confiança na reversão da decisão após apresentação de novas evidências técnicas. A fabricante reforçou compromisso com qualidade, segurança e transparência no atendimento aos consumidores.
Para esclarecimentos, a empresa informou atendimento pelo e-mail sac@ype.ind.br
e pelo telefone 0800 1300 544.