O Estado de São Paulo passou a liderar o ranking da CNH mais barata do país após mudanças promovidas pelo Detran-SP no processo de habilitação. Agora, o cidadão desembolsa apenas R$ 105,66 referentes ao agendamento das provas teórica e prática da primeira habilitação, além de poder optar gratuitamente pela versão digital do documento.
A nova política também flexibiliza etapas da formação de condutores e reduz custos considerados obrigatórios até então. A expectativa do órgão é que cerca de 5 milhões de pessoas sejam beneficiadas todos os anos em todo o estado.
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Com validade jurídica em todo o território nacional, a CNH digital passa a substituir gratuitamente a versão física, que antes gerava cobrança de R$ 137,79 para emissão e envio do documento. O motorista continua podendo solicitar a versão impressa posteriormente, caso queira.
A modalidade digital contempla todos os serviços ligados à habilitação, incluindo primeira CNH, renovação, adição ou mudança de categoria, reabilitação e inclusão do EAR, autorização exigida para motoristas profissionais.
Segundo o Detran-SP, as mudanças colocam o cidadão no centro do processo ao ampliar a liberdade de escolha e diminuir os custos para obtenção da carteira de motorista, sem comprometer a segurança do sistema.
Menos aulas obrigatórias e curso teórico online
Outra mudança importante envolve a formação de novos condutores. O curso teórico passou a ser oferecido gratuitamente em formato online, enquanto a carga horária mínima obrigatória das aulas práticas caiu de 20 para apenas 2 horas.
Além disso, o candidato agora pode escolher entre contratar uma autoescola tradicional ou negociar diretamente com instrutores autônomos credenciados, o que aumenta a concorrência e pode reduzir ainda mais os gastos.
Os demais custos do processo continuam ligados aos exames médico e psicológico, pagos diretamente aos profissionais credenciados. Em janeiro de 2026, o valor de cada avaliação também foi reduzido para R$ 90.