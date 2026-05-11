O Estado de São Paulo passou a liderar o ranking da CNH mais barata do país após mudanças promovidas pelo Detran-SP no processo de habilitação. Agora, o cidadão desembolsa apenas R$ 105,66 referentes ao agendamento das provas teórica e prática da primeira habilitação, além de poder optar gratuitamente pela versão digital do documento.

A nova política também flexibiliza etapas da formação de condutores e reduz custos considerados obrigatórios até então. A expectativa do órgão é que cerca de 5 milhões de pessoas sejam beneficiadas todos os anos em todo o estado.

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