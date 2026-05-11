Permanecer na faixa da esquerda sem necessidade pode sair caro para motoristas brasileiros. Em 2026, a fiscalização sobre a chamada retenção de faixa foi reforçada nas rodovias do país, e quem ignora a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) está sujeito a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A infração acontece quando o motorista deixa de liberar passagem pela esquerda após a aproximação de outro veículo. Mesmo trafegando dentro do limite máximo de velocidade da via, o condutor ainda pode ser autuado. O entendimento da legislação é de que a faixa da esquerda deve ser usada prioritariamente para ultrapassagens e circulação rápida, não para permanência contínua.

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Faixa da esquerda não é lugar para “segurar” trânsito