Cobranças adicionais na conta de bares e restaurantes costumam gerar dúvidas entre consumidores, principalmente quando valores extras aparecem além dos pratos e bebidas consumidos. Taxa de serviço, couvert artístico, delivery e até a chamada taxa de rolha estão entre as práticas permitidas pela legislação, desde que os clientes sejam informados previamente de maneira clara.

O assunto voltou a ganhar repercussão após um desentendimento envolvendo o cantor Ed Motta em um restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro. A discussão teria começado após a cobrança da taxa de rolha, valor aplicado quando o cliente leva bebidas compradas fora do estabelecimento para consumir no local.

Especialistas em Direito do Consumidor e representantes do setor gastronômico apontam que esse tipo de cobrança não é ilegal. Restaurantes têm autonomia para permitir ou não a entrada de bebidas externas e também podem estabelecer uma taxa pelo serviço, desde que a política seja divulgada previamente no cardápio ou em locais visíveis.