11 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
CONVOCAÇÃO

Neymar vai para a Copa? Ancelotti define pré-lista do Brasil

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Neymar aparece entre os prováveis nomes da pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

A expectativa pela primeira convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 ganhou força nos bastidores do futebol brasileiro. Apesar de a Confederação Brasileira de Futebol não divulgar oficialmente a pré-lista enviada à Fifa, veículos esportivos já apontam os prováveis nomes escolhidos pelo treinador italiano para a relação ampliada da Seleção Brasileira.

Entre os atletas mais comentados está Neymar, atualmente no Santos, que voltou a aparecer entre os cotados após o período de recuperação física. A convocação oficial com os 26 jogadores que disputarão o Mundial será anunciada na próxima segunda-feira (18).

Brasil estreia contra Marrocos

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no dia 13 de junho, às 19h, diante de Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, a Seleção encara Haiti e Escócia na sequência da fase de grupos.

O novo formato do Mundial contará com 48 seleções divididas em 12 grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

Mistura de experiência e nova geração

Os nomes divulgados nos bastidores indicam uma base formada por jogadores experientes do futebol europeu e jovens que ganharam espaço nas últimas temporadas.

Goleiros

  • Alisson (Liverpool-ING)
  • Ederson (Fenerbahçe-TUR)
  • Bento (Al-Nassr-SAU)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest-ING)
  • Carlos Miguel (Palmeiras)

Zagueiros

  • Marquinhos (PSG-FRA)
  • Thiago Silva (Porto)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
  • Bremer (Juventus-ITA)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli-SAU)
  • Alexsandro (Lille-FRA)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Beraldo (PSG-FRA)
  • Vitor Reis (Girona-ESP)
  • Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos

  • Wesley (Roma-ITA)
  • Danilo (Flamengo)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit-RUS)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Caio Henrique (Monaco-FRA)
  • Kaiki (Cruzeiro)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United-ING)
  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
  • Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
  • Andrey Santos (Chelsea-ING)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
  • João Gomes (Wolverhampton-ING)
  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Joelinton (Newcastle-ING)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

  • Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP)
  • Raphinha (Barcelona-ESP)
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING)
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
  • João Pedro (Chelsea-ING)
  • Estêvão (Chelsea-ING)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon-FRA)
  • Rayan (Bournemouth-ING)
  • Antony (Real Bétis-ESP)
  • Igor Thiago (Brentford-ING)
  • Pedro (Flamengo)
  • Richarlison (Tottenham-ING)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)

