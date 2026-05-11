A expectativa pela primeira convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 ganhou força nos bastidores do futebol brasileiro. Apesar de a Confederação Brasileira de Futebol não divulgar oficialmente a pré-lista enviada à Fifa, veículos esportivos já apontam os prováveis nomes escolhidos pelo treinador italiano para a relação ampliada da Seleção Brasileira.
Entre os atletas mais comentados está Neymar, atualmente no Santos, que voltou a aparecer entre os cotados após o período de recuperação física. A convocação oficial com os 26 jogadores que disputarão o Mundial será anunciada na próxima segunda-feira (18).
Brasil estreia contra Marrocos
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no dia 13 de junho, às 19h, diante de Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, a Seleção encara Haiti e Escócia na sequência da fase de grupos.
O novo formato do Mundial contará com 48 seleções divididas em 12 grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.
Mistura de experiência e nova geração
Os nomes divulgados nos bastidores indicam uma base formada por jogadores experientes do futebol europeu e jovens que ganharam espaço nas últimas temporadas.
Goleiros
- Alisson (Liverpool-ING)
- Ederson (Fenerbahçe-TUR)
- Bento (Al-Nassr-SAU)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest-ING)
- Carlos Miguel (Palmeiras)
Zagueiros
- Marquinhos (PSG-FRA)
- Thiago Silva (Porto)
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
- Bremer (Juventus-ITA)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli-SAU)
- Alexsandro (Lille-FRA)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Beraldo (PSG-FRA)
- Vitor Reis (Girona-ESP)
- Murillo (Nottingham Forest-ING)
Laterais-direitos
- Wesley (Roma-ITA)
- Danilo (Flamengo)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Vitinho (Botafogo)
Laterais-esquerdos
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit-RUS)
- Luciano Juba (Bahia)
- Caio Henrique (Monaco-FRA)
- Kaiki (Cruzeiro)
- Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United-ING)
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
- Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
- Andrey Santos (Chelsea-ING)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
- João Gomes (Wolverhampton-ING)
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Joelinton (Newcastle-ING)
- Gerson (Cruzeiro)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
- Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP)
- Raphinha (Barcelona-ESP)
- Matheus Cunha (Manchester United-ING)
- Luiz Henrique (Zenit-RUS)
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
- João Pedro (Chelsea-ING)
- Estêvão (Chelsea-ING)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon-FRA)
- Rayan (Bournemouth-ING)
- Antony (Real Bétis-ESP)
- Igor Thiago (Brentford-ING)
- Pedro (Flamengo)
- Richarlison (Tottenham-ING)
- Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)