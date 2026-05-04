O frio já começa a dar sinais em Piracicaba e, com ele, cresce também a urgência de ajudar quem mais precisa. A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada nesta semana com um convite direto à população: abrir espaço no guarda-roupa e no coração para aquecer o inverno de famílias em situação de vulnerabilidade.

Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a EPTV Campinas, a campanha segue até o dia 31 de julho com arrecadação de peças de inverno em bom estado. Entre os itens estão roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, meias, cachecóis, calçados e até roupas para pets.

Tudo o que é arrecadado passa por triagem antes de ser encaminhado a entidades assistenciais do município, garantindo que cada peça chegue a quem realmente precisa. A presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, destaca que cada doação representa mais conforto e dignidade durante os dias frios.