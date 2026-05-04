O frio já começa a dar sinais em Piracicaba e, com ele, cresce também a urgência de ajudar quem mais precisa. A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada nesta semana com um convite direto à população: abrir espaço no guarda-roupa e no coração para aquecer o inverno de famílias em situação de vulnerabilidade.
Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a EPTV Campinas, a campanha segue até o dia 31 de julho com arrecadação de peças de inverno em bom estado. Entre os itens estão roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, meias, cachecóis, calçados e até roupas para pets.
Tudo o que é arrecadado passa por triagem antes de ser encaminhado a entidades assistenciais do município, garantindo que cada peça chegue a quem realmente precisa. A presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, destaca que cada doação representa mais conforto e dignidade durante os dias frios.
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Pontos de arrecadação e Dia D
Para facilitar a participação, a campanha conta com diversos pontos fixos espalhados pela cidade. Confira onde doar:
- Fundo Social de Solidariedade (Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073)
- Prefeitura de Piracicaba (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233)
- Câmara Municipal (Rua Alferes José Caetano, 834)
- Uniodonto (R. Alferes José Caetano, 1.339)
- Bazar Modelo (Rua Bolívia, 27)
- Coop Supermercado (Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030)
- Faculdade Anhanguera (Rua Santa Catarina, 1.005)
- Supermercado Monteiro (Alameda João Batista Camargo Mendes, 72)
Como destaque da mobilização, o Dia D acontece no dia 23 de maio de 2026, das 9h às 17h, no Fundo Social de Solidariedade, com arrecadação em sistema drive-thru, uma forma prática e rápida de contribuir sem sair do carro. A organização também reforça os itens prioritários para doação: roupas masculinas, femininas e infantis, cobertores, toucas, luvas e roupinhas de pet.