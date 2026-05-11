A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo aplicou uma multa de R$ 1,04 bilhão à rede varejista Fast Shop por irregularidades relacionadas ao ICMS. Segundo o governo estadual, esta é a maior penalidade aplicada no país com base na Lei Anticorrupção, sancionada em 2013.

A decisão foi tomada após a conclusão de um processo administrativo conduzido pela Controladoria-Geral do Estado. A investigação apurou um esquema envolvendo o pagamento de propina a auditores fiscais da Fazenda paulista. O caso havia sido revelado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em agosto de 2025.

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