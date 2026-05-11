A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo aplicou uma multa de R$ 1,04 bilhão à rede varejista Fast Shop por irregularidades relacionadas ao ICMS. Segundo o governo estadual, esta é a maior penalidade aplicada no país com base na Lei Anticorrupção, sancionada em 2013.
A decisão foi tomada após a conclusão de um processo administrativo conduzido pela Controladoria-Geral do Estado. A investigação apurou um esquema envolvendo o pagamento de propina a auditores fiscais da Fazenda paulista. O caso havia sido revelado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em agosto de 2025.
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De acordo com as investigações, a empresa contratou uma consultoria administrada por um ex-auditor fiscal. Conforme apontado no processo, o grupo utilizava influência para acelerar a análise de créditos tributários e ampliar os valores liberados à empresa.
Ainda segundo o governo estadual, ficou constatado que a varejista obteve R$ 1,04 bilhão em créditos considerados indevidos. As investigações também identificaram crescimento patrimonial da consultoria envolvida, que passou de R$ 411 mil, em 2021, para R$ 2 bilhões em 2023.
Em setembro de 2025, sócios da empresa firmaram acordo com o MP-SP e realizaram o pagamento de R$ 100 milhões para encerrar a esfera penal do caso. A multa administrativa aplicada pelo governo estadual ocorre de forma separada e não impede o andamento de novas medidas judiciais.