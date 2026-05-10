10 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Traficante tenta despistar PM, mas roda com pinos de cocaina

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM São Pedro
O homem foi preso e as drogas apreendidas.
O homem foi preso e as drogas apreendidas.

 Uma atitude suspeita acabou colocando fim na caminhada de um traficante pelas ruas de São Pedro, na região de São Pedro. Durante patrulhamento pela rua José Esteves, os policiais perceberam o suspeito mudando bruscamente de direção ao notar a aproximação da viatura. O nervosismo entregou tudo.

LEIA MAIS

Na abordagem, os PMs encontraram 17 pinos de cocaína prontos para venda e ainda R$ 70 em dinheiro trocado, típico do tráfico de drogas. Para piorar a situação, o homem já tinha passagem pelo mesmo crime: tráfico de entorpecentes.

Com medo de fuga, os policiais precisaram usar algemas para conter o suspeito. Depois de passar por exame cautelar na UPA de São Pedro, ele foi levado para a Delegacia de Piracicaba, onde ficou preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários