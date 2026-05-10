Uma atitude suspeita acabou colocando fim na caminhada de um traficante pelas ruas de São Pedro, na região de São Pedro. Durante patrulhamento pela rua José Esteves, os policiais perceberam o suspeito mudando bruscamente de direção ao notar a aproximação da viatura. O nervosismo entregou tudo.
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Na abordagem, os PMs encontraram 17 pinos de cocaína prontos para venda e ainda R$ 70 em dinheiro trocado, típico do tráfico de drogas. Para piorar a situação, o homem já tinha passagem pelo mesmo crime: tráfico de entorpecentes.
Com medo de fuga, os policiais precisaram usar algemas para conter o suspeito. Depois de passar por exame cautelar na UPA de São Pedro, ele foi levado para a Delegacia de Piracicaba, onde ficou preso e à disposição da Justiça.