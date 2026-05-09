09 de maio de 2026
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MULTIDÃO ESPERADA

30 mil devem lotar cemitérios para o dia das mães em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Muitos visitantes são esperados neste fim de semana, nos cemitérios de Piracicaba.
Muitos visitantes são esperados neste fim de semana, nos cemitérios de Piracicaba.

 Piracicaba vai viver um fim de semana movimentado e se homenagens às maes vivas e também as que já se foram. A Prefeitura informou: os cemitérios da Saudade, Vila Rezende e Ibitiruna vão ficar escancarados das 6h30 da manhã até às 18h da tarde neste sábado, dia 9, e domingo, dia 10, porque o Dia das Mães vai levar uma multidão de 30 mil pessoas para dentro dos muros.

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Filhos, é netos e outros familiares devem prestar suaa homenagens àa mães. A semana foi de limpeza e preparação dos espaços, com corre de mato alto, cal nas guias e até o pessoal do Zoonoses caçando criadouro de mosquitos para evitar a dengue.

Do lado de fora, ambulantes licenciados estarão vendendo flores e velaa. A Guarda Civil estará de prontidão para garantir a tranquilidade dos visitantes.

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