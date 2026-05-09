Piracicaba vai viver um fim de semana movimentado e se homenagens às maes vivas e também as que já se foram. A Prefeitura informou: os cemitérios da Saudade, Vila Rezende e Ibitiruna vão ficar escancarados das 6h30 da manhã até às 18h da tarde neste sábado, dia 9, e domingo, dia 10, porque o Dia das Mães vai levar uma multidão de 30 mil pessoas para dentro dos muros.

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Filhos, é netos e outros familiares devem prestar suaa homenagens àa mães. A semana foi de limpeza e preparação dos espaços, com corre de mato alto, cal nas guias e até o pessoal do Zoonoses caçando criadouro de mosquitos para evitar a dengue.