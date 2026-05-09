Uma funcionária terceirizada que atuava na cozinha do Hospital Mário Gatti, em Campinas, foi demitida após ser flagrada manipulando alimentos de forma inadequada durante a preparação das refeições destinadas aos pacientes. O caso ocorreu no dia 1º de maio e só ganhou repercussão pública nesta sexta-feira, quando o vídeo das imagens começou a circular nas redes sociais.
Nas gravações, a colaboradora aparece passando geleia nos pães utilizando os dedos, atitude considerada incompatível com os protocolos sanitários adotados pela unidade hospitalar.
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Rede Mário Gatti tomou medidas imediatas
De acordo com nota divulgada pela Rede Mário Gatti, a funcionária foi desligada logo após a identificação da conduta irregular. A autarquia também informou que instaurou um processo de penalidade contra a empresa terceirizada responsável pelo serviço de alimentação no hospital.
A direção ressaltou que a prática registrada não segue os padrões de higiene exigidos para a manipulação de alimentos em ambiente hospitalar, especialmente em refeições destinadas a pacientes.
Treinamento reforçado após ocorrência
Após o episódio, todos os profissionais da cozinha passaram por um novo treinamento voltado às normas sanitárias e aos procedimentos corretos de manipulação de alimentos. A medida busca reforçar os protocolos internos e evitar novas ocorrências semelhantes.
Em comunicado, a Rede Mário Gatti destacou ainda que todo o processo envolvendo compra, armazenamento, preparo e distribuição das refeições é monitorado para assegurar qualidade e segurança alimentar dentro da unidade.