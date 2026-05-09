09 de maio de 2026
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VÍDEO: ABSURDO!

Funcionária de hospital é flagrada passando geleia com a mão

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Nas gravações, a colaboradora aparece passando geleia nos pães utilizando os dedos.
Nas gravações, a colaboradora aparece passando geleia nos pães utilizando os dedos.

Uma funcionária terceirizada que atuava na cozinha do Hospital Mário Gatti, em Campinas, foi demitida após ser flagrada manipulando alimentos de forma inadequada durante a preparação das refeições destinadas aos pacientes. O caso ocorreu no dia 1º de maio e só ganhou repercussão pública nesta sexta-feira, quando o vídeo das imagens começou a circular nas redes sociais.

Nas gravações, a colaboradora aparece passando geleia nos pães utilizando os dedos, atitude considerada incompatível com os protocolos sanitários adotados pela unidade hospitalar.

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Rede Mário Gatti tomou medidas imediatas

De acordo com nota divulgada pela Rede Mário Gatti, a funcionária foi desligada logo após a identificação da conduta irregular. A autarquia também informou que instaurou um processo de penalidade contra a empresa terceirizada responsável pelo serviço de alimentação no hospital.

A direção ressaltou que a prática registrada não segue os padrões de higiene exigidos para a manipulação de alimentos em ambiente hospitalar, especialmente em refeições destinadas a pacientes.

Treinamento reforçado após ocorrência

Após o episódio, todos os profissionais da cozinha passaram por um novo treinamento voltado às normas sanitárias e aos procedimentos corretos de manipulação de alimentos. A medida busca reforçar os protocolos internos e evitar novas ocorrências semelhantes.

Em comunicado, a Rede Mário Gatti destacou ainda que todo o processo envolvendo compra, armazenamento, preparo e distribuição das refeições é monitorado para assegurar qualidade e segurança alimentar dentro da unidade.

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