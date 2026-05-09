Mas o caso ficou ainda mais pesado quando a polícia descobriu que a dupla também teria enganado e furtado um idoso horas antes.

Dois criminosos acabaram presos pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (7), no bairro Algodoal, em Piracicaba, após um roubo que terminou em perseguição, correria por vielas e recuperação de vários objetos de luxo.

Segundo informações, equipes da PM receberam o alerta de um roubo na avenida Manoel Conceição e saíram em caça aos suspeitos. Durante as buscas, os policiais encontraram três homens andando pela rua. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos dispararam correndo pelas vielas do bairro. Dois acabaram cercados e presos. O terceiro conseguiu fugir no meio da correria e segue sendo procurado.

Com os suspeitos, a polícia encontrou relógios de luxo, pulseiras, dinheiro e até um tênis Mizuno roubado, que um deles já usava tranquilamente nos pés no momento da abordagem.

A vítima do assalto reconheceu os criminosos sem hesitar no Plantão Policial. Só que a situação piorou ainda mais para os presos. Enquanto a ocorrência era apresentada, surgiu a denúncia de outro crime praticado pela mesma quadrilha.