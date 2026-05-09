09 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

'Rolex, ouro e tênis': Dupla que aterrorizou idoso é presa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Os ladrões foram presos e o material apreendido.
Os ladrões foram presos e o material apreendido.

 Dois criminosos acabaram presos pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (7), no bairro Algodoal, em Piracicaba, após um roubo que terminou em perseguição, correria por vielas e recuperação de vários objetos de luxo.

Mas o caso ficou ainda mais pesado quando a polícia descobriu que a dupla também teria enganado e furtado um idoso horas antes.

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Segundo informações, equipes da PM receberam o alerta de um roubo na avenida Manoel Conceição e saíram em caça aos suspeitos. Durante as buscas, os policiais encontraram três homens andando pela rua. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos dispararam correndo pelas vielas do bairro. Dois acabaram cercados e presos. O terceiro conseguiu fugir no meio da correria e segue sendo procurado.

Com os suspeitos, a polícia encontrou relógios de luxo, pulseiras, dinheiro e até um tênis Mizuno roubado, que um deles já usava tranquilamente nos pés no momento da abordagem.

A vítima do assalto reconheceu os criminosos sem hesitar no Plantão Policial. Só que a situação piorou ainda mais para os presos. Enquanto a ocorrência era apresentada, surgiu a denúncia de outro crime praticado pela mesma quadrilha.

De acordo com a investigação, os homens foram até a tapeçaria de um idoso fingindo interesse em um serviço. Aproveitando-se da distração da vítima, furtaram o celular usado por ele para trabalhar.

O delegado Dr. Alex Willians Adami confirmou a prisão em flagrante da dupla pelo roubo. O terceiro criminoso foi identificado, indiciado e continua foragido.

Entre os objetos recuperados estão relógios das marcas Rolex, Tag Heuer, Invicta, Festina, Bvlgari e Jorge Hysek, além de pulseiras de ouro e prata, perfumes, dinheiro e outros itens roubados.

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