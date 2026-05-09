A população da região da Vila Independência está mais perto de contar com um sistema de abastecimento de água mais moderno, eficiente e seguro. O Semae homologou o consórcio responsável pelas obras de substituição das redes de distribuição de água e dos ramais do bairro, em um investimento de R$ 17,2 milhões.
A obra integra o projeto de redução de perdas e setorização do sistema de abastecimento da cidade e deve beneficiar aproximadamente 90 mil moradores da região.
Do valor total do investimento, R$ 16 milhões são provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. O restante corresponde à contrapartida do Semae. A expectativa é que a ordem de serviço seja assinada nas próximas semanas.
A conquista dos recursos contou com articulação do deputado estadual Alex Madureira junto à secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. O convênio foi oficializado em dezembro de 2025, durante cerimônia realizada pelo governador Tarcísio de Freitas para anúncio de investimentos em saneamento básico e proteção dos recursos hídricos aos municípios paulistas.
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Para o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, a obra representa mais um avanço importante na modernização da infraestrutura da cidade. “Nosso principal objetivo é reduzir as perdas de água, aumentar a eficiência do sistema e garantir mais segurança hídrica para a população. É um investimento que melhora diretamente a qualidade do abastecimento e prepara a cidade para o futuro”, destacou.
TECNOLOGIA INÉDITA
O projeto prevê a substituição de 22,1 quilômetros de redes antigas de ferro fundido por novas tubulações mais modernas e resistentes. As obras serão executadas utilizando o Método Não Destrutivo (MND), tecnologia que reduz impactos no trânsito e preserva o asfalto das vias.
Entre as técnicas utilizadas está o sistema Pipe Bursting, inédito no abastecimento de água de Piracicaba. Na prática, o método quebra a tubulação antiga e instala uma nova no mesmo local, sem necessidade de grandes escavações, tornando a obra mais rápida, eficiente e com menos transtornos para a população.
Também será utilizado o método de Furo Direcional para implantação das principais redes de distribuição.
O presidente do Semae, Ronald Pereira, destacou que a iniciativa faz parte de um amplo trabalho de modernização conduzido pela administração municipal. “Essa obra reforça o compromisso do Semae e do prefeito Helinho Zanatta com investimentos contínuos em saneamento, modernização e melhoria da infraestrutura da cidade. Estamos trabalhando para garantir mais qualidade de vida, eficiência e sustentabilidade para Piracicaba”, finalizou.