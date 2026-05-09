A população da região da Vila Independência está mais perto de contar com um sistema de abastecimento de água mais moderno, eficiente e seguro. O Semae homologou o consórcio responsável pelas obras de substituição das redes de distribuição de água e dos ramais do bairro, em um investimento de R$ 17,2 milhões.

A obra integra o projeto de redução de perdas e setorização do sistema de abastecimento da cidade e deve beneficiar aproximadamente 90 mil moradores da região.

Do valor total do investimento, R$ 16 milhões são provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. O restante corresponde à contrapartida do Semae. A expectativa é que a ordem de serviço seja assinada nas próximas semanas.