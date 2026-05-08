A ação foi realizada por policiais civis da 1ª DIG do DEIC/Deinter-9, após informações apontarem que um suspeito estaria dentro de uma agência bancária na Rua São José tentando aplicar o golpe.

Um homem de 46 anos, de origem africana, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (8), no Centro de Piracicaba, após tentar abrir uma conta bancária utilizando documentos falsos para, posteriormente, solicitar empréstimos fraudulentos.

Segundo a Polícia Civil, o homem se apresentou inicialmente com outro nome e exibiu uma Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), alegando ser estrangeiro. No entanto, os investigadores perceberam irregularidades no documento e decidiram realizar a abordagem imediatamente.

Durante o trajeto até a delegacia, o suspeito acabou confessando que utilizava identidade falsa para abrir contas bancárias e conseguir empréstimos em nome de terceiros. Ele também revelou aos policiais que estava hospedado em um hotel na região central da cidade.

No quarto onde ele estava hospedado, os investigadores encontraram uma mochila recheada de documentos falsos. Segundo a DIG, havia diversas carteiras migratórias adulteradas, todas com nomes diferentes, mas usando a mesma foto do suspeito.