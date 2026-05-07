Mais do que itens tradicionais, os presentes voltados ao autocuidado vêm conquistando espaço nas comemorações de Dia das Mães. A busca por experiências ligadas ao bem-estar, relaxamento e autoestima acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a valorizar escolhas mais afetivas e personalizadas.
O movimento também reflete a força do mercado de cuidados pessoais no Brasil, considerado um dos maiores do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Em meio às tendências para a data, tratamentos e experiências que proporcionam conforto e renovação aparecem entre as apostas para agradar diferentes perfis de mães.
Entre os presentes que vêm ganhando destaque estão procedimentos voltados ao cuidado facial, relaxamento e rejuvenescimento, opções que unem bem-estar e autoestima.
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Confira 5 ideias para presentear
1. SPA Facial
O protocolo combina limpeza de pele, peeling de diamante e máscara de ouro, promovendo renovação celular, hidratação intensa e melhora da luminosidade da pele. Além dos benefícios estéticos, a experiência também proporciona relaxamento.
2. Botox
O procedimento é indicado para suavizar marcas de expressão e proporcionar um aspecto mais descansado e natural. A técnica segue entre as mais procuradas para rejuvenescimento facial sem mudanças radicais.
3. Revitalização labial
Voltado para quem prefere resultados discretos, o tratamento estimula a produção natural de colágeno e melhora a hidratação dos lábios, deixando a região com aparência saudável e contorno mais definido.
4. Limpeza de pele profunda
Considerado um cuidado essencial, o procedimento ajuda na remoção de impurezas, desobstrução dos poros e melhora da textura da pele, contribuindo para uma aparência mais equilibrada e viçosa.
5. Bioestimulador de colágeno
O tratamento estimula a produção natural de colágeno, proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele. O resultado é um efeito lifting gradual e melhora no aspecto do rosto.