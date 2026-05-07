Mais do que itens tradicionais, os presentes voltados ao autocuidado vêm conquistando espaço nas comemorações de Dia das Mães. A busca por experiências ligadas ao bem-estar, relaxamento e autoestima acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a valorizar escolhas mais afetivas e personalizadas.

O movimento também reflete a força do mercado de cuidados pessoais no Brasil, considerado um dos maiores do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Em meio às tendências para a data, tratamentos e experiências que proporcionam conforto e renovação aparecem entre as apostas para agradar diferentes perfis de mães.

Entre os presentes que vêm ganhando destaque estão procedimentos voltados ao cuidado facial, relaxamento e rejuvenescimento, opções que unem bem-estar e autoestima.