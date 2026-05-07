07 de maio de 2026
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Veja 5 ideias de presentes para surpreender no Dia das Mães

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Presentes voltados à autoestima e ao cuidado pessoal refletem a busca por escolhas mais afetivas no Dia das Mães.
Presentes voltados à autoestima e ao cuidado pessoal refletem a busca por escolhas mais afetivas no Dia das Mães.

Mais do que itens tradicionais, os presentes voltados ao autocuidado vêm conquistando espaço nas comemorações de Dia das Mães. A busca por experiências ligadas ao bem-estar, relaxamento e autoestima acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a valorizar escolhas mais afetivas e personalizadas.

O movimento também reflete a força do mercado de cuidados pessoais no Brasil, considerado um dos maiores do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Em meio às tendências para a data, tratamentos e experiências que proporcionam conforto e renovação aparecem entre as apostas para agradar diferentes perfis de mães.

Entre os presentes que vêm ganhando destaque estão procedimentos voltados ao cuidado facial, relaxamento e rejuvenescimento, opções que unem bem-estar e autoestima.

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Confira 5 ideias para presentear

1. SPA Facial

O protocolo combina limpeza de pele, peeling de diamante e máscara de ouro, promovendo renovação celular, hidratação intensa e melhora da luminosidade da pele. Além dos benefícios estéticos, a experiência também proporciona relaxamento.

2. Botox

O procedimento é indicado para suavizar marcas de expressão e proporcionar um aspecto mais descansado e natural. A técnica segue entre as mais procuradas para rejuvenescimento facial sem mudanças radicais.

3. Revitalização labial

Voltado para quem prefere resultados discretos, o tratamento estimula a produção natural de colágeno e melhora a hidratação dos lábios, deixando a região com aparência saudável e contorno mais definido.

4. Limpeza de pele profunda

Considerado um cuidado essencial, o procedimento ajuda na remoção de impurezas, desobstrução dos poros e melhora da textura da pele, contribuindo para uma aparência mais equilibrada e viçosa.

5. Bioestimulador de colágeno

O tratamento estimula a produção natural de colágeno, proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele. O resultado é um efeito lifting gradual e melhora no aspecto do rosto.

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