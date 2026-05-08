Uma oportunidade de expandir mercados, criar conexões internacionais e aproximar empresas brasileiras da indústria italiana. É com esse objetivo que a Società Italiana Di Mútuo Soccorso de Piracicaba divulga a participação de empresários na FARETE 2026, feira de negócios realizada em Bolonha, na Itália, com apoio da Confindustria e do governo da região de Emilia-Romagna.

Em contato com o JP, Juliano Dorizotto, presidente da Società, explicou que esta é a 3ª edição da parceria voltada à divulgação da iniciativa para empresários brasileiros. Segundo ele, o programa tem despertado interesse principalmente pelos benefícios oferecidos às empresas selecionadas, como subsídio para passagem aérea, hospedagem e uma agenda personalizada de reuniões com companhias italianas.

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