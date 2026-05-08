Uma oportunidade de expandir mercados, criar conexões internacionais e aproximar empresas brasileiras da indústria italiana. É com esse objetivo que a Società Italiana Di Mútuo Soccorso de Piracicaba divulga a participação de empresários na FARETE 2026, feira de negócios realizada em Bolonha, na Itália, com apoio da Confindustria e do governo da região de Emilia-Romagna.
Em contato com o JP, Juliano Dorizotto, presidente da Società, explicou que esta é a 3ª edição da parceria voltada à divulgação da iniciativa para empresários brasileiros. Segundo ele, o programa tem despertado interesse principalmente pelos benefícios oferecidos às empresas selecionadas, como subsídio para passagem aérea, hospedagem e uma agenda personalizada de reuniões com companhias italianas.
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Seleção busca empresas com perfil estratégico
De acordo com Juliano, a Società atua na divulgação da oportunidade, mas não participa do processo de escolha das empresas. A seleção é feita pelo governo italiano da região responsável pelo programa, que define os participantes de acordo com os perfis e setores de interesse para cada edição. “Eles escolhem de acordo com os perfis que estão buscando”, afirmou.
Entre os setores destacados para 2026 estão automotivo, máquinas agrícolas, packaging, oleodinâmica e equipamentos voltados à indústria alimentícia. O objetivo é promover encontros B2B entre empresas brasileiras e possíveis fornecedores, distribuidores e parceiros industriais italianos.
Outro diferencial do programa é a estrutura oferecida aos participantes durante a feira. Além do apoio financeiro, haverá tradutores disponíveis para auxiliar nas reuniões e negociações internacionais.
Experiências anteriores reforçam interesse
A parceria já possibilitou a participação de empresas brasileiras em edições anteriores da feira. Um dos exemplos citados por Dorizotto foi a Coplacana, que esteve entre as empresas participantes do programa.
Segundo ele, a iniciativa representa uma oportunidade estratégica para empresários interessados em ampliar contatos internacionais sem arcar com os altos custos normalmente envolvidos em feiras de negócios no exterior.
Para participar da seleção, as empresas interessadas precisam apresentar informações como nome da empresa, faturamento, países de importação, número de colaboradores, atividade principal, perfil de parceiro buscado e objetivo com a participação na feira. Também é necessário indicar um representante da empresa com dados de contato e idiomas falados.
A edição de 2026 da FARETE acontece nos dias 14 e 15 de setembro, em Bolonha, na Itália. As candidaturas seguem abertas até 30 de maio, com vagas limitadas e sujeitas à seleção. Para dúvidas ou informações complementares, a Società Italiana atende pelo WhatsApp: (19) 99872-8585.