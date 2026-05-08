O encontro tem como objetivo promover um debate público sobre o projeto previsto para a área, que inclui intervenções como a construção de passarela, estacionamento e outras estruturas urbanas. Segundo os organizadores, a proposta é ampliar a discussão sobre os possíveis impactos ambientais e urbanísticos relacionados às mudanças planejadas para o local.

Entidades ambientalistas, coletivos culturais, representantes da sociedade civil e moradores de Piracicaba realizam neste sábado (9), às 9h30, um ato público no Parque do Trabalhador, localizado na Área de Lazer da Rua do Porto. A mobilização acontece na Avenida Jaime Pereira, 100, próximo à lagoa com vitória-régia.

A mobilização deve reunir participantes de diferentes grupos ligados às áreas ambiental, cultural e de preservação do patrimônio histórico, além de moradores interessados nas transformações previstas para a região da orla do Rio Piracicaba.

De acordo com os organizadores, entre os principais pontos levantados estão questões relacionadas à impermeabilização do solo, preservação da vegetação existente, drenagem natural da água da chuva e possíveis impactos na Área de Preservação Permanente (APP).

Durante o ato, está prevista uma ação simbólica de identificação de árvores localizadas na área onde as intervenções poderão ocorrer. A atividade busca chamar a atenção para a importância ambiental do espaço, considerado por participantes do movimento como relevante para o equilíbrio climático, preservação da fauna e manutenção da paisagem da orla do Rio Piracicaba.