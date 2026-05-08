Entidades ambientalistas, coletivos culturais, representantes da sociedade civil e moradores de Piracicaba realizam neste sábado (9), às 9h30, um ato público no Parque do Trabalhador, localizado na Área de Lazer da Rua do Porto. A mobilização acontece na Avenida Jaime Pereira, 100, próximo à lagoa com vitória-régia.
O encontro tem como objetivo promover um debate público sobre o projeto previsto para a área, que inclui intervenções como a construção de passarela, estacionamento e outras estruturas urbanas. Segundo os organizadores, a proposta é ampliar a discussão sobre os possíveis impactos ambientais e urbanísticos relacionados às mudanças planejadas para o local.
VEJA MAIS:
- Receita Federal doa carreta à FOP (Unicamp) em Piracicaba; VEJA
- Dia das Mães deve ter chuva e frio em Piracicaba; VEJA a previsão
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A mobilização deve reunir participantes de diferentes grupos ligados às áreas ambiental, cultural e de preservação do patrimônio histórico, além de moradores interessados nas transformações previstas para a região da orla do Rio Piracicaba.
De acordo com os organizadores, entre os principais pontos levantados estão questões relacionadas à impermeabilização do solo, preservação da vegetação existente, drenagem natural da água da chuva e possíveis impactos na Área de Preservação Permanente (APP).
Durante o ato, está prevista uma ação simbólica de identificação de árvores localizadas na área onde as intervenções poderão ocorrer. A atividade busca chamar a atenção para a importância ambiental do espaço, considerado por participantes do movimento como relevante para o equilíbrio climático, preservação da fauna e manutenção da paisagem da orla do Rio Piracicaba.
Os organizadores também informaram que órgãos ambientais e instituições públicas foram acionados para acompanhar o caso, entre eles Conselhos Municipais, Polícia Militar Ambiental, Pelotão Ambiental e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo o grupo, foi instaurado um inquérito civil para análise dos possíveis impactos ambientais relacionados ao projeto.
Além da mobilização, o evento contará com atividades voltadas ao público infantil e às famílias. Crianças e adolescentes poderão participar de ações de pintura, desenho e atividades educativas ligadas à conscientização ambiental e à ocupação simbólica do bosque.
A proposta do encontro, segundo os organizadores, é incentivar a participação popular nas discussões sobre o futuro da área e promover um espaço de diálogo sobre preservação ambiental, uso urbano e qualidade de vida. O ato será realizado de forma pacífica e aberta à população.