Segundo o artista, ele foi até a casa onde vivem os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para visitá-los antes do evento. Durante a passagem pelo local, encontrou a mãe de Virginia Fonseca e acabou passando horas conversando com ela. Quando decidiu ir embora, já não conseguiu seguir até a festa da sobrinha.

A ausência de Zé Felipe na festa de 15 anos da sobrinha Maria Sophia virou assunto nas redes sociais na noite desta quarta-feira (6), em Piracicaba (SP). O cantor apareceu nos stories para explicar por que não compareceu à celebração e revelou que perdeu a noção do tempo após um encontro inesperado com a ex-sogra, Margareth Pimenta.

Mesmo sem marcar presença na comemoração em Piracicaba, Zé Felipe participou de um dos momentos mais comentados da preparação para o aniversário. Maria Sophia, conhecida nas redes sociais como “Mafifi”, entrou na trend em que o aniversariante recebe presentes misteriosos nos dias que antecedem a festa.

O cantor foi um dos familiares que participaram da dinâmica e surpreendeu a sobrinha com um anel de diamante. A joia veio acompanhada de uma carta especial, exibida pela adolescente durante a brincadeira compartilhada nas redes sociais. Os vídeos da trend movimentaram o perfil de Maria Sophia, que soma mais de 1 milhão de seguidores e mostrou detalhes dos bastidores da comemoração.

Filha de Pedro Leonardo, primogênito do cantor Leonardo, Maria Sophia celebrou os 15 anos em uma fazenda p´roxima de Piracicaba ao lado de familiares e convidados próximos. Mesmo longe do evento, Zé Felipe acabou se tornando um dos nomes mais comentados da noite após revelar o motivo inusitado que o impediu de participar da festa da sobrinha.