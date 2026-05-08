Artistas, produtores culturais, coletivos e agentes da cultura de Piracicaba ganharam mais alguns dias para participar dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até 19/05 o prazo de inscrições dos quatro chamamentos públicos voltados ao setor cultural.
A medida amplia a oportunidade para que mais projetos consigam acessar os R$ 2,44 milhões disponibilizados para iniciativas culturais previstas para 2026.
Os editais abrangem diferentes áreas da produção cultural e buscam incentivar desde novos projetos até iniciativas já consolidadas na cidade. Entre as ações previstas está a seleção de 68 projetos culturais, sendo 16 deles voltados para regiões de maior vulnerabilidade social.
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Também serão contemplados quatro projetos continuados de Pontos de Cultura, fortalecendo atividades culturais desenvolvidas diretamente nas comunidades. Outros editais vão reconhecer nove iniciativas culturais já realizadas e premiar cinco agentes culturais pela trajetória e contribuição ao cenário artístico local.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a prorrogação busca ampliar o acesso aos recursos públicos destinados ao setor. “Estamos falando de um investimento significativo na cultura do município. Ao estender o prazo, buscamos assegurar que os recursos cheguem a um número ainda maior de iniciativas e territórios”, afirmou.
Como participar dos editais
As inscrições devem ser feitas pela Plataforma Eletrônica Sem Papel, onde os interessados também podem consultar os editais completos, critérios de participação e documentação exigida.
Criada pela Lei nº 14.399/2022, a Política Nacional Aldir Blanc é uma iniciativa do Governo Federal que busca fortalecer a cultura em todo o país, incentivando a produção artística e ampliando o acesso às políticas públicas culturais.
Com a prorrogação do prazo, a expectativa é aumentar a participação de artistas e coletivos locais, fortalecendo ainda mais a diversidade cultural de Piracicaba.