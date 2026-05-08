Artistas, produtores culturais, coletivos e agentes da cultura de Piracicaba ganharam mais alguns dias para participar dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até 19/05 o prazo de inscrições dos quatro chamamentos públicos voltados ao setor cultural.

A medida amplia a oportunidade para que mais projetos consigam acessar os R$ 2,44 milhões disponibilizados para iniciativas culturais previstas para 2026.

Os editais abrangem diferentes áreas da produção cultural e buscam incentivar desde novos projetos até iniciativas já consolidadas na cidade. Entre as ações previstas está a seleção de 68 projetos culturais, sendo 16 deles voltados para regiões de maior vulnerabilidade social.

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