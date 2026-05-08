A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (rua Saldanha Marinho, 333 – Centro) será palco de um dia cultural repleto de atividades gratuitas para todas as idades. Neste sábado (9), o espaço recebe uma programação especial com contação de histórias pela manhã e sessão de cinema à tarde, prometendo transformar a rotina do público em uma experiência de imaginação, reflexão e conexão com a arte.
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A programação começa às 10h com a participação do contador de histórias e ator Wesley Brogini, que apresenta o clássico infantil A Árvore Generosa, obra conhecida por abordar amizade, generosidade e meio ambiente de forma sensível e emocionante.
Voltada principalmente para crianças e adolescentes, mas aberta para toda a família, a atividade aposta em criatividade e interação para aproximar o público da leitura. Durante a apresentação, Brogini utilizará objetos simples do cotidiano, como lápis, apontadores e materiais artesanais, para transformar a narrativa em uma experiência visual e divertida.
Além do entretenimento, a proposta também busca provocar reflexões sobre consumo consciente, convivência social e preservação ambiental. Segundo o artista, a intenção é mostrar que a imaginação pode nascer de elementos simples e acessíveis. A iniciativa ainda reforça a importância da literatura como ferramenta de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos familiares.
Cinema nacional em destaque
Às 15h deste sábado (9), o público poderá acompanhar gratuitamente a exibição do drama Como Nossos Pais, dirigido por Laís Bodanzky e estrelado por Maria Ribeiro, Paulo Vilhena e Clarisse Abujamra.
O longa acompanha os conflitos emocionais e familiares de Rosa, personagem que tenta equilibrar maternidade, carreira e relacionamentos enquanto enfrenta questões profundas com a mãe. A trama propõe uma reflexão sobre expectativas familiares, diferenças geracionais e os desafios da vida adulta.
A sessão integra o projeto Cineteca, realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e o programa Pontos MIS, que busca democratizar o acesso ao cinema e ampliar a circulação de produções audiovisuais pelo interior paulista.