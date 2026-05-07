Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESTREIAS
Mortal Kombat 2: Os campeões favoritos dos fãs - agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage - se enfrentam na batalha final para derrotar o domínio sombrio de Shao Kahn, que ameaça a própria existência do Earthrealm e de seus defensores.
As Ovelhas Detetives: Neste espirituoso mistério, George é um pastor que lê romances policiais para suas amadas ovelhas todas as noites, acreditando que elas jamais poderiam entender as histórias. Mas quando um incidente misterioso abala a vida na fazenda, as ovelhas percebem que precisam se tornar as detetives. Ao seguir as pistas e investigar suspeitos humanos, elas provam que até mesmo ovelhas podem ser brilhantes solucionadoras de crimes.
Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT: The Tour In 3D: Filme sobre a turnê Hit Me Hard And Soft de Billie Ei-lish.
Iron Maiden: Burning Ambi-tion: O filme acompanha a ascensão da banda desde pequenas apresentações nos pubs do leste de Londres aos grandes shows nos maiores estádios do mundo e traz ainda depoimentos exclusi-vos dos membros e fãs da banda como o ator Javier Bardem, o baterista do Me-tallica Lars Ulrich e o rapper e escritor Chuck D.
SEGUEM EM CARTAZ
Michael: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.
O Diabo Veste Prada 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
Zico, O Samurai De Quintino: Um olhar original sobre a vida e a carreira de Arthur Antunes Coimbra, Zico, o Samurai de Quintino investiga em diversas dimensões a personalidade única de um maiores jogadores da história do futebol. Navegando pelo arquivo pessoal do craque - até então inédito para o público -, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.
SUPER MARIO GALAXY - O FILME: Após salvar o Reino dos Cogumelos, Mario embarca em uma nova aventura galáctica ao lado de seus aliados para enfrentar um poderoso e inédito vilão, em uma jornada cheia de ação e emoção.
RIO DE SANGUE: Na trama, Patrícia Trindade é afastada da polícia após comandar uma operação fracassada. Sem emprego e em busca de segurança, ela resolve deixar São Paulo e passa a morar em Santarém do Pará.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Velhos Bandidos;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
- Um Pai Em Apuros.